OGTIC advierte sobre los riesgos de la inteligencia artificial en el periodismo

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La inteligencia artificial ya está transformando el periodismo, pero su uso sin criterios claros puede poner en riesgo la credibilidad de la información.

Así lo advirtió el director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), Edgar Batista, al anunciar el lanzamiento de una capacitación especializada en IA dirigida a periodistas y comunicadores, durante su participación en el congreso de congreso de Medios Digitales y Redes Sociales, organizado por la Fundación del Círculo de Medios Digitales y Redes Sociales (FUCIMDRES).

“El reto no es adoptar la inteligencia artificial, es hacerlo sin aumentar el riesgo de error, sin perder transparencia y sin comprometer la confianza”, afirmó Batista, al subrayar que el verdadero impacto de esta tecnología ya se vive en la rutina diaria de los medios: en la presión por publicar más rápido, adaptarse a múltiples formatos y competir por la atención en plataformas digitales.

El titular de la OGTIC citó que, de acuerdo a datos internacionales más del 50 % de los periodistas ya utiliza herramientas de inteligencia artificial en su trabajo semanal, principalmente para tareas operativas, mientras persisten preocupaciones sobre su impacto en la exactitud, la credibilidad y la originalidad de los contenidos.

Advirtió además, que organismos como la UNESCO han alertado sobre la capacidad de los sistemas generativos para producir información falsa con apariencia confiable, lo que obliga a reforzar los procesos de verificación y el criterio editorial.

En ese contexto, anunció que la OGTIC pondrá en marcha a partir de mayo un programa de formación en inteligencia artificial aplicada a la comunicación, enfocado en usos prácticos como investigación, redacción, síntesis de información y productividad, con énfasis en la supervisión humana, la transparencia y el uso ético de la tecnología.

Con este anuncio, la OGTIC reafirma su rol como órgano rector de la transformación digital del Estado, promoviendo una adopción tecnológica responsable, alineada con el interés público y orientada a preservar la confianza ciudadana en la información.

Sobre el congreso de Medios Digitales y Redes Sociales

El congreso de Medios Digitales y Redes Sociales, es una iniciativa de la Fundación del Círculo de Medios Digitales y Redes Sociales (FUCIMDRES), entidad liderada por el periodista Kelvin Faña.

El encuentro reunió a periodistas, comunicadores, creadores de contenido y expertos en tecnología para analizar los desafíos del ecosistema informativo en la era digital, con énfasis en inteligencia artificial, desinformación, transformación digital y nuevas tendencias en comunicación y medios digitales.