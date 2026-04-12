Infraestructura de Google y Latam-GPT: qué implican para República Dominicana

Publicado por Xiomara Lara Creado: Actualizado:

La instalación en República Dominicana del primer puerto de intercambio digital de Google en Latinoamérica coincide con el avance de modelos de inteligencia artificial como Latam-GPT, diseñados para entender el contexto de la región. Ambos desarrollos marcan un cambio en la forma en que el país gestiona datos, tecnología y servicios digitales, y abren un nuevo escenario para su ecosistema tecnológico.

Para entender qué significa esto en términos concretos, Carlos Meneses, CIO de Benme IT, con más de 20 años de experiencia en transformación digital en empresas multinacionales, explicó al Periódico Hoy los principales impactos y retos que enfrenta el país.

¿Qué cambia con el nuevo puerto digital?

Meneses señala que esta infraestructura va más allá de mejorar la conexión a internet. Explica que los países donde se instalan estos nodos se convierten en puntos clave por donde circula el tráfico digital de una región.

En el caso de República Dominicana, identifica tres efectos principales:

Menor tiempo de respuesta (latencia) en servicios digitales

Mayor atractivo para inversiones tecnológicas

Posibilidad de servir como puente entre América Latina, el Caribe y Norteamérica

“El verdadero valor está en las oportunidades de desarrollo que se pueden construir alrededor de esa infraestructura”, indicó.

Impacto en las empresas

El especialista explica que las empresas dominicanas podrían acceder a servicios más avanzados, como inteligencia artificial, análisis de datos en tiempo real, comercio electrónico a gran escala y soluciones en la nube.

Carlos Meneses

Sin embargo, aclara que esto no ocurre automáticamente. Señala que es necesario desarrollar talento local en tecnología, contar con regulaciones actualizadas, mejorar las condiciones para inversión y fortalecer la ciberseguridad.

Condiciones para no desaprovechar la infraestructura

Meneses advierte que uno de los principales errores sería pensar que la infraestructura por sí sola generará innovación.

Explica que para lograr un ecosistema tecnológico sólido se deben fortalecer tres áreas:

Formación de profesionales en datos, inteligencia artificial y ciberseguridad

Regulaciones claras sobre protección de datos y servicios digitales

Impulso a startups e inversión en innovación

Agrega que países como Irlanda o Singapur crecieron no solo por infraestructura, sino por estrategias digitales completas.

Latam-GPT y la IA con contexto local

Sobre el desarrollo de Latam-GPT, Meneses destaca que introduce el concepto de inteligencia artificial “contextualizada”.

Explica que muchos modelos actuales entienden el idioma, pero no siempre el contexto legal o cultural de países como República Dominicana.

Esto puede generar problemas como:

Interpretaciones basadas en leyes de otros países

Uso de términos que no aplican localmente

Errores en procesos regulatorios

Según el experto, una IA entrenada con datos de la región puede mejorar tareas como: interpretación de normas, automatización de documentos, cumplimiento regulatorio y detección de riesgos.

Soberanía digital y nuevos riesgos

Meneses define la soberanía digital como la capacidad de un país para decidir cómo se usan sus datos, dónde se procesan y bajo qué reglas.

Con la infraestructura local, señala que hay beneficios como:

Mayor control regulatorio

Procesamiento de datos más rápido

Mayor capacidad de respuesta ante fallas externas

No obstante, advierte que también surgen nuevos desafíos, especialmente en ciberseguridad, ya que el país podría convertirse en un objetivo más atractivo para ataques digitales.

IA: de pruebas a uso real en empresas

72% de los dominicanos ya usa inteligencia artificial, según estudio global

El experto diferencia entre experimentar con inteligencia artificial y aplicarla de forma estratégica.

Indica que muchas empresas solo realizan pruebas aisladas, como chatbots o automatizaciones simples.

En cambio, la transformación real ocurre cuando la IA se integra en procesos clave del negocio.

Añade que un indicador importante es medir resultados: si en un periodo de seis a doce meses no se puede cuantificar ahorro o ingresos generados, no se trata de una transformación.

Sectores con mayor potencial

Meneses identifica varios sectores dominicanos que podrían beneficiarse más rápido:

Turismo

Servicios financieros

Comercio electrónico

BPO (servicios empresariales)

Retail digital

Explica que estos dependen en gran medida de datos y atención al cliente, áreas donde la IA ya tiene aplicaciones directas.

Cómo pueden empezar las pequeñas empresas

Para las pequeñas y medianas empresas, recomienda iniciar con procesos específicos que consumen tiempo o recursos, como: atención al cliente, ventas y gestión documental.

Sugiere utilizar herramientas existentes, como APIs o modelos ya desarrollados, en lugar de crear tecnología desde cero.

Nuevas habilidades y perfiles

El especialista indica que el mercado laboral demandará perfiles relacionados con datos, inteligencia artificial y ciberseguridad, así como roles más estratégicos como analistas de negocio o líderes de transformación digital.

Entre las habilidades más importantes menciona:

Pensamiento analítico

Manejo de datos

Conocimiento básico de IA

Capacidad de adaptación

Regulación y dependencia tecnológica

Meneses considera que el país debe fortalecer áreas como la protección de datos, gobernanza de inteligencia artificial, ciberseguridad y regulación por sectores.

También advierte que, aunque exista infraestructura local, puede mantenerse la dependencia de tecnologías extranjeras si no se desarrollan capacidades propias.

Proyección a futuro

A mediano plazo, señala que República Dominicana podría consolidarse como un centro tecnológico regional, con mayor adopción de servicios digitales y crecimiento en inversión.

A largo plazo, plantea la posibilidad de una economía basada en exportación de servicios digitales y talento tecnológico.

Sin embargo, insiste en que esto dependerá de cómo se aproveche la infraestructura y se desarrollen las capacidades locales.

“La tecnología por sí sola no transforma una economía. Lo que hace la diferencia es cómo se utiliza”, concluyó.