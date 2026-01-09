Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Cuidado con exagerar

¡Ojo con las dietas restrictivas!

Tras los excesos alimenticios, al inicio de año surgen una serie de planes para reducir medidas tanto las anteriores como las adquiridas, pero ¡ojo!, cuidado con exagerar

Hacer dietas demasiado limitadas, excluyendo algunos alimentos, no solo podría ser peligroso, sino que crea apatía. Fotos/shutterstock

Una de las resoluciones más proclamadas a inicio de cada año es la de asumir reglas alimenticias, con el propósito, generalmente, de reducir medidas corporal, bajar de peso, no siempre enfocadas en la salud, lo cual debe ser lo primero a tomar en cuenta.

Surgen innúmeras dietas, muchas veces extremadamente restrictivas, limitativas, las cuales si no son llevadas de la mano de un especialista, podrían tener resultados adversos.

Dieta restrictiva versus saludable

A menos que sea indicada por un especialista de la nutrición lo recomendable para tener salud, sobre todo, y lograr esa esbeltez propuesta para este año que comienza, es asumir un régimen alimenticio saludable, balanceado, no optar por comer solo carnes y proteínas en general, dejando fuera otros alimentos necesarios para el organismo. Además es necesario hacer un hábito de comidas sanas, enfocado en verse bien de adentro hacia afuera.

