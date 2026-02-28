OPDM llama padres a educar desde los hogares contra violencia de género

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

La directora de la Oficina Para el Desarrollo de la Mujer (OPDM), Linabel González Duarte, manifestó en el día de hoy, que la violencia de género es un tema que se debe de estudiar desde la matriz de los hogares, en donde los padres juegan roles estelares durante el proceso formativo y la personalidad tanto de los niños y niñas como de los y las adolescentes.

En ese sentido la experta en el tema de violencia de genero precisa, que dentro del mismo quienes llevan la de perder son precisamente las mujeres, las cuales muchas de ellas y debido a actitudes machistas, la emprenden contra sus parejas dejando en el camino negativas secuelas que desembocan en más violencia.

Sin embargo, esta precisó, que se hace más que necesario que los padres de familia tomen conciencia y se sumen al trabajo que desde diferentes ámbitos vienen realizando diversas entidades, así como el Ministerio de la Mujer, para de esta manera el tema de violencia de género se erradique de la mente de los dominicanos.

Precisa que desde la OPDM se vienen articulando acciones desde hace varios años, en donde se trabaja en los que son temas concernientes al manejo de las emociones a grupos de familias, de manera muy especial en zonas montañosas y lugares rurales de la provincia Hermanas Mirabal, aclarando ahí mismo que también se llevan a cabo acciones formativas en las diversas zonas urbanas de los municipios Salcedo Villa Tapia y Tenares.

“Nosotras como OPDM llamamos a los padres y tutores del país, para que tomen el tema de violencia de genero con mucho mayor entusiasmo, que trabajemos unidos lo que es la educación emocional y en valores, debemos entre todos y todas continuar trabajando por la erradicación del tema de violencia de género, en donde lamentablemente somos nosotras quienes más estamos saliendo perjudicadas”, dijo.

En ese sentido la experta en dicho tema aclaró, que el mismo es complejo, pero dijo que si hay unidad en el seno de la familia, es mucho lo que se puede lograr, esto así uniendo voluntades con aquellas entidades que como la OPDM y entidades gubernamentales trabajan dicho tema con los grupos de bases de la sociedad dominicana.