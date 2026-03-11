Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Temporada didáctica

Orquesta Sinfónica realiza concierto para estudiantes

La ‘Temporada Didáctica’, es una iniciativa cultural realizada de la Orquesta Sinfónica (OSN)

El programa es gratuito, continuará 25 y 26 de este mes.

Con el objetivo de promover y acercar la música clásica al público escolar, el Ministerio de Cultura, la Dirección General de Bellas Artes y la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) celebraron la ‘Tempora Didáctica’ los días 18, 19 y 20 de febrero, cuyo escenario fue la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, donde niños y jóvenes de distintos centros educativos disfrutaron de un ambiente cargado de emoción.

Los estudiantes fueron guiados a apreciar conceptos básicos de instrumentos como cuerdas, vientos y percusión, componentes de una orquesta sinfónica, a fin de crear en ellos nuevos críticos participativos.

La jornada sinfónica contó con la participación del maestro Santy Rodríguez y el joven director invitado José Luis Ureña, quienes interpretaron cinco obras musicales, tres de las cuales fueron dirigidas a estudiantes de primaria.

