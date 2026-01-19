Las palomitas de maíz llegaron primero que Colón a América y fueron un desayuno

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Pegan con cualquier plan: una película en el cine o en casa, una tarde de feria o circo, una charla entre amigos o un aperitivo improvisado. ¿Antojo de algo dulce? Caramelizadas. ¿Prefieres lo salado? Las clásicas nunca fallan. ¿Team queso? Agrégalo sin miedo. Y, por supuesto, son infaltables en los cumpleaños.

Sí, hoy se celebra el Día de las Palomitas de Maíz, uno de los snacks más populares y versátiles del mundo.

Llegaron antes de Colón

De acuerdo con Corn Poppets, las palomitas de maíz tienen una historia que se remonta a mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón a América. Los primeros registros datan de hace más de 6,000 años, hallados en la Cueva de los Murciélagos, en México, y en diversas regiones de Perú.

Para las antiguas civilizaciones, este alimento no solo era parte de su dieta, sino también de rituales religiosos y festividades. En la cultura azteca, por ejemplo, se utilizaban para elaborar collares y tocados, demostrando que su valor iba más allá de lo culinario.

Cuando las palomitas eran desayuno

¡Prepara las palomitas!

Aunque hoy suene extraño, hubo un tiempo en que las palomitas de maíz se consumían como desayuno. A finales del siglo XIX y principios del XX, se comían de manera similar a como hoy se consumen los cereales.

El Consejo Americano del Maíz Palomero explica que las palomitas fueron una comida matutina popular. Incluso, Ella Kellogg, esposa de John Harvey Kellogg, solía molerlas y consumirlas con leche o crema. Aunque desalentaba su consumo como bocadillo entre comidas, promovía que se comieran en los horarios principales, ya que las consideraba “un excelente alimento”.

John Harvey Kellogg también defendía sus beneficios: eran fáciles de digerir, integrales y más saludables que muchos productos procesados del mercado.

El snack que sobrevivió a la crisis

Primeras máquinas de palomitas

Las palomitas de maíz se consolidaron como un ícono popular durante la Gran Depresión de 1929. En medio de una de las peores crisis económicas del mundo, este snack se convirtió en uno de los pocos “lujos” accesibles para las familias.

Con precios que rondaban entre los 5 y 10 centavos por bolsa, mientras otros negocios quebraban, el de las palomitas prosperaba. Así que, desde la antigüedad tienen las tres "B": buenas, bonitas y baratas.