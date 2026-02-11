Pamela Sued, viviendo, asumiendo los cambios

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

Vivir en zona de confort no es malo, siempre y cuando sea lo que realmente te haga feliz, sin embargo, no podemos negar, que nada se mantiene estático a través del tiempo y el problema llega cuando no tenemos la capacidad de asumir los cambios.

A través de su trayectoria en los medios, Pamela Sued, ha pasado por cambios importantes que han enriquecido su carrera, los cuales ha asumido con madurez y responsabilidad.

Luego de casi una década con “Pamela todo un show”, programa donde la comunicadora mostró su versatilidad, Sued, le dijo adiós, el pasado año, a un proyecto que se despidió por todo lo alto.

“No me atrevería a decir que está completamente descartado, sin embargo, por el ritmo de vida que llevo hoy y la cantidad de proyectos y compromisos, es más difícil sostener formatos continuos. En esta etapa me inclino más por proyectos de temporada, aunque nunca me cierro del todo a una idea. La vida es cambiante y uno nunca sabe qué puede traer el destino”, explicó.

En televisión, Pamela ha construido una exitosa carrera que fue impulsada por Freddy Beras Goico en su programa “Con Freddy y Punto.

En esta etapa, Pamela entiende que los proyectos fijos en televisión no son su prioridad, y “por ahora seguimos evaluando proyectos de temporada. Hay varias ideas sobre la mesa, pero nada completamente definido aún. Estamos analizando con calma cuáles pueden materializarse”.

Pamela la actriz

En el 2007 Pamela Sued inicia su viaje actoral iniciando con “Mi novia está de madre” una experiencia muy especial para ella, que vivió de la mano de Roberto Ángel Salcedo quien le da su primera oportunidad en el cine.

Luego de ganar experiencia en varios proyectos cinematográficos, ahora, esta intrépida chica promueve su nuevo. Se trata de la película “Animales” de la productora Bougroup, dirigida por José Ramón Alamá.

“Es un personaje mucho más denso y complejo, que me retó a niveles que no había explorado antes, tanto emocional como actoralmente. Fue una experiencia maravillosa y muy divertida. Interpreto a Sofía, una mujer fría, calculadora, manipuladora, incluso hasta maquiavélica. Es un personaje muy distinto a mí”, dice Pamela sobre su experiencia en este filme clasificación R.

En esta película Sued tienes escenas de intimidad y según contó tuvieron “una carga sensual importante y fueron retadoras tanto a nivel personal como actoral, ya que nunca antes había hecho ese tipo de escenas. Sin embargo, fueron muy bien guiadas”.

En el teatro, la veremos este año en su primer protagónico en un monólogo.