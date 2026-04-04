En tres días de Semana Santa, más de 891 mil vehículos han cruzado los peajes; 32.8 % más que en 2025

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La Semana Santa 2026 ha registrado el mayor flujo vehicular de la historia en los peajes administrados por el Fideicomiso RD Vial.

Entre el miércoles 1 y el viernes 3 de abril, un total de 891,601 vehículos transitaron por las estaciones de peaje del país, superando en 220,146 unidades (+32.8%) los 671,455 vehículos contabilizados en el mismo período de 2025.

La cifra consolida una tendencia de crecimiento sostenido que posiciona a 2026 como el año de mayor movilidad en la Red Vial Principal de la República Dominicana.

El comportamiento diario confirma la magnitud del éxodo. El miércoles 1 de abril se registraron 357,862 vehículos y el jueves 2 —día de mayor concentración— alcanzó los 366,871, acumulando 724,733 vehículos en solo 48 horas, una cifra récord que ya superaba ampliamente los registros completos de años anteriores.

El Viernes Santo, con los peajes exonerados por disposición de RD Vial, se sumaron 166,868 vehículos adicionales, elevando el acumulado de tres días a 891,601.

El director ejecutivo de RD Vial, Hostos Rizik Lugo, destacó que el récord se produce en un contexto en el que la institución exoneró del pago de peajes a todos los conductores durante el Viernes Santo: "Las cifras hablan por sí solas: más dominicanos que nunca eligieron las carreteras del país para desplazarse en Semana Santa, y RD Vial respondió con la mayor capacidad de asistencia vial de su historia. El récord de 891,601 vehículos en tres días es la mejor evidencia de que la red vial está funcionando".

Rizik subrayó que el volumen récord de tránsito se gestionó en el marco del operativo "Conciencia por la Vida 2026", coordinado por el COE, con el respaldo del Servicio Integrado de Asistencia Vial operado a través del 511. Para absorber el flujo sin precedentes, RD Vial incorporó 30 nuevas unidades especializadas a la COMIPOL, desplegó más de 3,600 efectivos y mantuvo 220 camionetas patrulleras, 46 ambulancias, 44 grúas y 31 talleres móviles en los 3,200 kilómetros de carreteras del operativo.

El sistema Paso Rápido, con antenas RFID activas en el 100% de las 141 vías en operación y una efectividad de lectura del 96%, contribuyó a mantener la fluidez en las estaciones de peaje pese al volumen histórico de vehículos, reduciendo los tiempos de espera en los puntos de mayor congestión.

"Este crecimiento no es coyuntural; es estructural. Más vehículos, más viajes, más confianza en nuestras carreteras. Y cada uno de esos 891,601 vehículos transitó por vías más limpias, mejor iluminadas y con mayor cobertura de asistencia que en cualquier Semana Santa anterior. Ese es el estándar que estamos construyendo", concluyó Rizik.