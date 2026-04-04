Ejército intercepta a 43 haitianos indocumentados en un platanal en Montecristi

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Soldados del Ejército de República Dominicana detuvo a un grupo de 43 haitianos en condición migratoria irregular, durante un operativo realizado en el municipio de Guayubín, provincia Montecristi.

Los extranjeros fueron interceptados en un platanal del referido municipio, a través del cual se encontraban transitando de manera irregular en territorio dominicano. El grupo estaba compuesto por 25 hombres, 14 mujeres y cuatro menores de edad.

La intervención fue ejecutada una patrulla de miembros del Ejército destacada en el Puesto de Chequeo Mangá.

Durante el operativo también fue ocupada una motocicleta marca Muyang, color negro, la cual presuntamente era utilizada para el traslado en la zona.

Los detenidos fueron trasladados bajo custodia militar al referido puesto de chequeo, para posteriormente ser puestos a disposición de la Dirección General de Migración (DGM).