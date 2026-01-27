Pastor Junior Ponciano anuncia lanzamiento de la Fundación Misión Uno

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

República Dominicana. —* El pastor Junior Ponciano, líder y fundador del *Movimiento Cristiano Somos Uno*, anunció el lanzamiento de la *Fundación Misión Uno* durante la *XI Convención Nacional de Jóvenes*, celebrada el pasado sábado bajo el lema _“Amazona: Guardianes del Huerto”_, en el Anfiteatro Luisito Martí del Parque del Este.

Al ofrecer detalles sobre esta nueva etapa, el pastor Ponciano explicó que la *Fundación Misión Uno* permitirá canalizar de manera estructurada los esfuerzos que por más de once años ha desarrollado *Somos Uno*, con un enfoque en el desarrollo humano, el acompañamiento comunitario y la formación de voluntarios comprometidos con la transformación social y espiritual, con una visión orientada a responder a las realidades que afectan la República Dominicana y otras naciones.

“El lanzamiento de la *Fundación Misión Uno* representa un paso firme hacia una fe que no solo se vive, sino que también se traduce en servicio y acción concreta a favor de los más necesitados”, resaltó Ponciano.

*“Amazona: Guardianes del Huerto”* reunió a miles de jóvenes provenientes de distintas provincias del país, quienes vivieron una experiencia marcada por la adoración, la reflexión, la rendición ante Dios y el fortalecimiento de la identidad y la unidad espiritual, reafirmando su compromiso con una vida guiada por principios cristianos.

El lema *“Amazonas: Guardianes del Huerto”* simbolizó el llamado a una generación de jóvenes firmes en su fe, comprometidos con el cuidado de su propósito, sus valores y su responsabilidad espiritual y social dentro de la sociedad.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de presentaciones musicales a cargo de los artistas cristianos Raisa Díaz, la agrupación Unidos Para Adorar, Martha Candela, Jordan Mateo, Gerkin Mateo, Dianette Méndez, Grupo Hope y Madiel Lara, además de un impactante show de danza y coreografía que aportó a una atmósfera de gozo espiritual, así como intervenciones con mensajes basados en la Palabra de Dios.

*Sobre Somos uno*

La *Fundación Misión Uno* es una iniciativa de carácter social con base cristiana orientada a servir con amor y excelencia, llevando ayuda integral a personas y comunidades, y reflejando a Cristo mediante acciones concretas de fe, servicio comunitario y compromiso social.

A lo largo de once años, el *Movimiento Cristiano Somos Uno* ha celebrado esta convención como un espacio abierto para la juventud, contando además con la participación de delegaciones internacionales y el respaldo de voluntarios que, desde distintas áreas y puntos del país, se sumaron al trabajo organizativo, reflejando el espíritu de servicio y compromiso que promueve el movimiento.

Las personas interesadas en apoyar esta iniciativa pueden hacerlo mediante donaciones y voluntariado, contribuyendo a llevar ayuda integral y oportunidades a comunidades en situación de vulnerabilidad. Más información en misionuno.com.