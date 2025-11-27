El perro, fiel amigo del hombre: Darán mensaje sobre adopción consciente y cuido responsable

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo, D.N., miércoles 26 de noviembre de 2025. La frase "el perro fiel amigo del hombre" se refiere a la lealtad incondicional, el afecto y la compañía que los perros brindan a las personas. Este vínculo se ha fortalecido a lo largo de al menos 10,000 años, cuando los perros acompañaron a los humanos en sus migraciones. La relación va más allá de la simple compañía; implica beneficios emocionales, físicos y psicológicos, como la reducción del estrés y la soledad.

Por estas y más situaciones los principales ejecutivos de RINGO eligieron el Atrio de Acrópolis Center para presentar, con su experiencia de años, un mensaje enfocado en la adopción consciente y la tenencia responsable de mascotas. La marca colombiana Ringo anuncia así su llegada a la República Dominicana, fruto de un joint venture entre Grupo BIOS de Colombia y CMI de Guatemala, con una propuesta de alta calidad nutricional para perros.

Federico Ozores junto a su mascota Killua

Un movimiento por la tenencia responsable de mascotas y las segundas oportunidades llega a República Dominicana de la mano de RINGO, una marca de alimento para perros que combina excelente calidad nutricional con un compromiso social. “El Efecto de la comida para perros representa esas segundas oportunidades: un cambio total para estos animales y familias dispuestas a dar y recibir amor, a encontrar felicidad para siempre.

Como parte de su lanzamiento, la comida para perros presentó su producto con valores nutricionales diferenciales (24% de proteína e ingredientes seleccionados) en un evento especial donde se dio a conocer esta iniciativa de impacto social.

Cambiando historias

Este movimiento invita a la comunidad a unirse a esta misión y mejorar el futuro de estos perros, trabajando para que cada uno de ellos encuentre un hogar lleno de amor. Para lograrlo, la marca apoya la labor de refugios y fundaciones de rescate animal, destacando su incansable dedicación.

El Efecto de la marca se sustenta en pilares fundamentales:

Adopción consciente y para toda la vida: promover el compromiso permanente con las mascotas adoptadas., Esterilización y cuidados veterinarios: fomentar la salud integral y controlar la sobrepoblación. Y buena alimentación: garantizar nutrición de calidad para el bienestar de las mascotas.

Una campaña con causa, como experiencia

Con la llegada de “El Efecto RINGO” a República Dominicana, y como parte del compromiso de la marca con el bienestar animal, se ha lanzado una campaña solidaria que invita al público a compartir en Instagram el video oficial del evento publicado en la cuenta @efectoringoca. Desde el 26 de noviembre hasta el 1 de diciembre a las 11:59 p.m. por cada vez que este video sea compartido, se donará 1 libra de comida a las fundaciones Fundapef y Fundación Albergue SOS. La meta es donar 5 toneladas que equivalen a más de 10,000 libras de alimento para ayudar a los animales que más lo necesitan.

Los beneficios de la comida para perros son visibles: ayuda al fortalecimiento del sistema inmune, contribuye a un cuerpo sano y fuerte, favorece la digestión avanzada, aporta energía y vitalidad, promueve un pelaje sano y brillante, y favorece el fortalecimiento muscular.

