Vaguada traerá días consecutivos de lluvias y frescura: detalles del fenómeno

El analista meteorológico Jean Suriel reveló que una vaguada incrementará las posibilidades de precipitaciones en República Dominicana desde esta tarde hasta el próximo lunes: el sistema atmosférico estará siendo activado por los vientos húmedos que proceden desde el Atlántico.

Así se despedirá noviembre, con períodos lluviosos entre moderados y fuertes, pero sin riesgo de inundaciones significativas en el territorio dominicano: algunas ráfagas de viento se desarrollarán en los próximos días por la influencia de una alta presión.

Suriel advirtió que el frente frío número 8 se moverá en las próximas 24 horas hacia Bahamas y Cuba: no incidirá en el país directamente; sin embargo, contribuirá para mantener el ambiente muy fresco a nivel nacional en las próximas noches y madrugadas.

De acuerdo con el experto, hoy podrían ocurrir algunas precipitaciones moderadas hacia el norte, noreste, Cordillera Central, sureste y algunas áreas de la zona fronteriza: también algunas ráfagas de viento podrían desarrollarse en algunas provincias.

Mañana viernes podrían ser mayores las precipitaciones en gran parte del país, por la llegada directa de la vaguada en RD: no se descartan algunas inundaciones urbanas moderadas en el norte, noreste y sureste.

Durante el fin de semana, continuarán los efectos de la vaguada y los vientos húmedos generando períodos lluviosos en gran parte de nuestro país, principalmente en las tardes y durante las noches. También el lunes hay pronóstico de lluvias en la tarde por la vaguada, pronosticó Suriel.