Pizza: la comida rápida preferida por líderes y celebridades

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

Sobre la pizza se destaca que este alimento es felicidad en cada bocado, símbolo de amor, lo cual se expresa incluso en frases populares como “La vida es corta, come más pizza, o “La pizza es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta”. Es considerada también como una “forma de vida, un abrazo en forma de comida, el plan perfecto para cualquier día”.

Sobre este alimento se suele decir además que contribuye a mejorar el estado de ánimo, así como a unir a las personas, ya que resulta gratificante comerse una rica y crujiente pizza caliente donde el queso es el protagonista.

La pizza, ese “fast food”, reconocido a nivel mundial, es preferido por innúmeros líderes y celebridades mundiales, y, el tema viene a colación, a propósito de que el pasado lunes 9 del presente mes, se celebró el Día Mundial de la Pizza.

Donald Trump

Famosos Amantes de la pizza

Los expresidentes estadounidense George W. Bush, Barack Obama, Joe Biden aman este alimento, esto queda comprobado por algunas imágenes colgadas en la web.

Barack Obama

También la reina de los Países Bajos, Máxima de Holanda. Del país, el expresidente Leonel Fernández, así como las celebridades Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Sofía Vergara, Ricky Martin, Maluma, Justin Bieber, Lady Gaga, Madonna, Dua Lipa, Katy Perry, Rauw, Jennifer López, Rosalía, LeBron James...

Leonel Fernández

Historia de la Pizza

La primera fue la Margarita, la cual surgió en 1889, de la manos del pizzero napolitano Raffaele Esposito, en honor a la reina Margarita de Saboya. Se dice además, que Esposito, representó en los colores de esta pizza la bandera italiana.

Pizza

Es la evolución de un pan cuadrado, plano y sencillo de Nápoles que solo llevaba, siglos antes, aceite, sal, ajo y anchoas.

Sin embargo, histórica Margarita, en principio era elaborada con la masa napolitana, queso mozzarella, hojas de albahaca fresca, salsa de tomate natural triturados y sal al gusto.