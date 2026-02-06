De plaga a alimento: Qué es el pleco y cuáles son los beneficios de consumirlo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por primera vez en la República Dominicana se ha documentado el consumo del pez pleco, una especie exótica invasora que hasta ahora era conocida principalmente por su impacto negativo en los ecosistemas acuáticos.

Así lo establece una investigación realizada por Alfredo Dalmau-Disla y Nelvinson de Jesús, en la que se detalla el aprovechamiento del pez Pterygoplichthys pardalis, conocido como pleco, en el arroyo Caño Frío, ubicado en el municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

Evidencia del consumo en el país

De acuerdo con el estudio titulado Aprovechamiento de la carne de Pterygoplichthys pardalis por pescadores locales en el arroyo Caño Frío, San Cristóbal, durante recorridos de monitoreo se encontraron restos de cabeza y vientre de al menos ocho ejemplares en zonas cercanas al cauce del arroyo.

Los investigadores señalan que estos hallazgos constituyen evidencia de procesamiento comercial, lo que confirma que la especie ya está siendo utilizada como alimento en la zona.

Aunque el pleco no tiene depredadores naturales conocidos en el país, algunos pescadores indicaron que lo consumen de manera ocasional, preparado con “bija”, una planta utilizada como condimento tradicional.

Una posible fuente de proteína

El estudio destaca que el aprovechamiento del pleco podría contribuir a mitigar los impactos negativos que esta especie invasora genera en los ecosistemas acuáticos, al tiempo que ofrece una nueva fuente de proteína para la población local.

Por esta razón, los autores recomiendan continuar el monitoreo de su captura, fomentar su aprovechamiento integral y ampliar las investigaciones a otras regiones del país donde se ha reportado la presencia de esta especie.

Según los investigadores, estos hallazgos representan la primera evidencia documentada del consumo del pleco en la República Dominicana.

¿Cuáles son los beneficios de consumir pleco?

Una investigación publicada en ResearchGate señala que estudios realizados por Pérez-Chavarría et al. (2017) indican que la harina de este pez contiene una composición proximal de proteínas de 20.5 %, grasas de 5.5 %, cenizas de 5.5 % y humedad de 9 %, con una carga microbiana por debajo de los límites establecidos para el consumo humano.

Por su parte, Cruz-León (2013) detalla que el aprovechamiento del pez eviscerado puede alcanzar un 16 %, mientras que el filete representa entre 27 % y 48 %, dependiendo del tamaño del ejemplar.

Estos niveles, según los estudios citados, permitirían incentivar su uso para la elaboración de productos alimenticios, especialmente en zonas donde su población en las capturas oscila entre **19 % y 43 %.

Una especie invasora a nivel mundial

El pleco (Pterygoplichthys sp.) es una especie invasora de agua dulce, perteneciente a la familia Loricariidae, originaria de la cuenca amazónica de Sudamérica.

Diversas especies de este pez han sido introducidas en cuerpos de agua dulce en países como Singapur, Filipinas, Indonesia, Malasia, Vietnam y México, donde su expansión ha generado desafíos ambientales similares a los observados en República Dominicana.