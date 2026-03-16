Condenan desaprensivos en Villa Riva usen carretera para carreras clandestinas de motores

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Nueva York. Dominicanos residentes en esta ciudad, procedentes del municipio de Villa Riva, provincia Duarte, condenan que desaprensivos hayan convertido la recién inaugurada carretera por el presidente Luis Abinader, que une esta localidad con la autopista del Nordeste, en una pista de carreras clandestinas de motores a todas horas del día.

En documento de prensa, Andrés Marmolejos, Julián Moreta, Luisa de Jesús, Juan Hernández, Antonio López, Ernesto Cuevas, Wilfredo Lantigua, Isidro Sierra, Ana del Orbe, Carlos M. Ruiz, Altagracia Contreras, Hipólito Báez y José Antonio Madera, entre otros, afirman que la acción de estos sinvergüenzas pone en peligro a transeúntes, conductores y a cientos de turistas que viajan semanalmente hacia Nagua y Samaná.

Recuerdan al recién pensionado coronel Jorge Soto, comandante policial de Villa Riva, quien mantuvo mano dura contra la contaminación sónica, rápida intervención para la detención de personas que cometían actos delictivos y un amplio control del área, minimizando en gran medida la inseguridad ciudadana.

Demandan del ratificado director regional Nordeste de la Policía Nacional, con asiento en San Francisco de Macorís, general Leoncio Natera Melenciano, que ordene el arresto e incautación de cada uno de los competidores de dichas carreras y su sometimiento a la justicia.

De acuerdo con testimonios de comunitarios, la situación se torna más frecuente durante el horario nocturno, cuando grupos de jóvenes se reúnen para realizar competencias de velocidad, e incluso apuestas de dinero.

Los residentes temen que esta práctica pueda provocar accidentes graves, pérdidas de vidas humanas o lesiones.

Ante esta situación, los comunitarios hicieron un llamado a las autoridades, incluyendo la Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), para que intervengan y tomen medidas que permitan controlar esta problemática, para garantizar un uso seguro de la nueva vía.