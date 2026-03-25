Popular ofrece 61 becas de estudio

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El Banco Popular Dominicano anunció la apertura de la convocatoria 2026 de su programa de becas Excelencia Popular, el cual pone a disposición 61 becas distribuidas en 14 instituciones educativas del país.

Las becas incluyen la cobertura completa de estudios, un equipo informático para apoyar el aprendizaje y la oportunidad de realizar pasantías que facilitan la futura inserción laboral de los participantes. Según una nota de prensa, a la fecha, el programa Excelencia Popular cuenta con 683 becados y egresados, y mantiene 300 estudiantes activos.

Indica además, que promueve la equidad de género, con un 50 % de las becas destinadas a mujeres, fortaleciendo la inclusión en la educación superior, recibiendo en la edición anterior más de 16,000 solicitudes, lo que refleja el interés y la confianza de los jóvenes.

Quienes deseen aplicar pueden ingresar a Popularenlinea.com/excelenciapopular, donde deberán completar y descargar el formulario de solicitud.