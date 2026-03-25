Programa Excelencia Popular
Popular ofrece 61 becas de estudio
La iniciativa impulsa el talento joven con oportunidades en más de 40 carreras distribuidas en 14 instituciones
El Banco Popular Dominicano anunció la apertura de la convocatoria 2026 de su programa de becas Excelencia Popular, el cual pone a disposición 61 becas distribuidas en 14 instituciones educativas del país.
Las becas incluyen la cobertura completa de estudios, un equipo informático para apoyar el aprendizaje y la oportunidad de realizar pasantías que facilitan la futura inserción laboral de los participantes. Según una nota de prensa, a la fecha, el programa Excelencia Popular cuenta con 683 becados y egresados, y mantiene 300 estudiantes activos.
Indica además, que promueve la equidad de género, con un 50 % de las becas destinadas a mujeres, fortaleciendo la inclusión en la educación superior, recibiendo en la edición anterior más de 16,000 solicitudes, lo que refleja el interés y la confianza de los jóvenes.
Quienes deseen aplicar pueden ingresar a Popularenlinea.com/excelenciapopular, donde deberán completar y descargar el formulario de solicitud.