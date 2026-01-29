Premian desempeño 2025 de colaboradores

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Bajo el lema “Excelencia que evoluciona”, responsables del banco de Ahorro y Crédito (Adopem) celebraron su premiación anual con el propósito de reconocer el desempeño sobresaliente de sus empleados durante el pasado año 2025.

En el evento, realizado en el hotel Sheraton Santo Domingo, la entidad reafirmó su compromiso con el desarrollo de su capital humano al entregar un total de 100 premios, sumando una inversión de RD$1,500,000.00 en incentivos para sus colaboradores

Ejecutivos y empleados participaron de una jornada que destacó la importancia del esfuerzo diario y la vocación de servicio para el crecimiento de la institución y el apoyo a sus clientes.

Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva del Banco Adopem, expresó su profundo agradecimiento por el compromiso demostrado por el equipo. “Cada uno de nuestros colaboradores es clave para cumplir nuestra misión de promover el desarrollo y bienestar de clientes y comunidades”, destacó la ejecutiva durante su intervención.

Entre las categorías premiadas estuvieron “Oficial de Operaciones Estrella”, “Supervisor del Año” y “Sucursales de Excelencia”, “Estrella de negocios” y “Oficial superestrella”, reconociendo así el esfuerzo diario y la vocación de servicio de sus colaboradores para apoyar a los clientes.

Luego, un exquisito menú continuó con el programa de premiación.