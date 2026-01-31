Luis Abinader en el Día Nacional de la Juventud: “Creemos en ustedes, en sus ideas y su capacidad”

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

En el marco del Día Nacional de la Juventud, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, aseguró que hoy se reconoce a quienes con talento, energía y compromiso están construyendo el presente y el futuro del país.

Además, dijo confiar en las competencias de cada joven. “Creemos en ustedes, en sus ideas y en su capacidad de transformar el país”, dijo a través de su cuenta de X.

Concluyó diciendo: “Nuestro deber es seguir creando oportunidades para que puedan crecer, soñar y aportar”.

Día Nacional de la Juventud

Cada 31 de enero, República Dominicana celebra el Día Nacional de la Juventud, en honor a San Juan Bosco, reconocido por su trabajo en la formación de jóvenes. Esta fecha destaca el talento, la creatividad y el compromiso de la juventud dominicana en la construcción de un mejor país.