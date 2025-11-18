Premios Fundación Corripio 2025 serán entregados esta noche

Publicado por Luisa Blanco Creado: Actualizado:

Serán entregados esta noche, a las 7:00, los premios Fundación Corripio 2025, durante un acto solemne en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, para reconocer la trayectoria de destacadas personalidades e instituciones que han contribuido significativamente al desarrollo cultural y social del país.

Los galardonados son Raymundo Ray Guevara, Jorge Marte Báez, Jairon Severino Duarte y Edmundo Poy.

En esta ocasión, el Premio Fundación Corripio en Ciencias Sociales y Jurídicas, en la categoría “Derecho Constitucional”, será entregado al doctor Milton Ray Guevara, por la fecunda labor durante más de más de cuatro décadas de ejercicio profesional en el ámbito constitucional y académico.

De igual manera, el doctor Jorge Geraldo Marte Báez recibirá el Premio Fundación Corripio en Ciencias Naturales y de la Salud, categoría “Neumología”, por su excelente ejercicio profesional y académico al servicio de la medicina, especialmente en las áreas de neumología y medicina interna.

Mientras que, el Premio Fundación Corripio en Arte, categoría “Danza Contemporánea”, se le entregará a Edmundo Poy, por ser creador, gestor y propulsor de la danza contemporánea en el país.

El Premio Fundación Corripio en Comunicación, categoría “Periodismo Económico”, será para José Jairon Severino Duarte, por su sólida formación en economía y negocios, profesionalidad y trayectoria en medios especializados.

Finalmente, el Premio Familia Corripio Alonso se le entregará al Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), que fue escogido porque brinda un servicio integral de alta calidad en la evaluación, diagnóstico y el tratamiento terapéutico de niños con trastorno del espectro autista, síndrome de Down y parálisis cerebral, con el objetivo de ayudarles en la integración educativa y social.

Sobre la Fundación

La Fundación Corripio fue establecida en octubre de 1986 y era presidida por don Manuel Corripio García, patriarca de este grupo de empresarios consagrados al trabajo en múltiples facetas de la actividad productiva de la nación.

Nació como institución sin fines de lucro, para contribuir a la promoción de la cultura nacional.

Desde 1994 publica la Biblioteca de Clásicos Dominicanos, que a la fecha cuenta con 40 títulos de autores nacionales de los siglos XIX y XX.