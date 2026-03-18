Premios Julia 2026 abren convocatoria para reconocer el liderazgo activo de adultos mayores

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La Fundación NTD anunció la apertura oficial de la convocatoria a los Premios Julia en su cuarta edición, una iniciativa que reconoce y visibiliza el aporte extraordinario de adultos mayores con 70 años o más, que continúan activos y contribuyen al desarrollo de la sociedad dominicana.

Bajo el lema “Porque las personas mayores son nuestro ejemplo e inspiración”, esta premiación pone en valor la experiencia, la sabiduría y el compromiso de hombres y mujeres que siguen generando impacto en los ámbitos social, cultural, profesional, artístico y comunitario.

La convocatoria, actualmente en curso, permanecerá abierta hasta el 29 de mayo de 2026, período durante el cual instituciones, organizaciones, empresas y ciudadanos en general, podrán postular a candidatos que se destaquen por su trayectoria profesional, liderazgo y vocación de servicio.

Los Premios Julia rinden homenaje al legado de la embajadora dominicana Julia Tavares de Álvarez, figura reconocida internacionalmente por su defensa de los derechos de las personas mayores y su liderazgo para la creación del Plan de Acción de Madrid sobre el Envejecimiento de las Naciones Unidas.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de la Fundación NTD con la promoción del envejecimiento activo y saludable, consolidando una visión que reconoce a los adultos mayores como actores clave del desarrollo y portadores de un legado invaluable para las nuevas generaciones.

A través de este galardón, la Fundación busca reconocer trayectorias ejemplares, visibilizar los aportes de las personas mayores a la sociedad, y fomentar una cultura de respeto, inclusión y valoración hacia la longevidad productiva.

“Los Premios Julia representan una oportunidad para reconocer la vigencia, el talento y la contribución de quienes continúan aportando al país con compromiso y pasión. Apostamos a transformar la forma en que la sociedad percibe el envejecimiento”, destacó la Fundación NTD.

Las postulaciones pueden realizarse a través del sitio web www.fundacionntd.org o solicitando el formulario vía correo electrónico a fundacion@ntdingredientes.com Asimismo, la institución invita a seguir sus redes sociales @premiosjuliard en Instagram, Facebook y YouTube para conocer las actualizaciones del proceso.