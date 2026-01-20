Premios Negociantes RD 2026 reconocen líderes del emprendimiento en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un ambiente que conjugó la capacitación estratégica y el reconocimiento al mérito, se llevó a cabo el evento fusionado "Soñador a Dueño de Negocios" y los Premios Negociantes RD 2026. El encuentro se desarrolló bajo la sombrilla de Negociantes RD, plataforma de apoyo al emprendimiento liderada por su CEO, Scarlet García.

El evento contó con la participación de los destacados speakers nacionales e internacionales como Don Brandon,Jean Almonte,Juan Roberto Musa,Scarlet García,Yubelkys Peralta,Sarah Despradel,Jen Arias, Anyela González, entre otros.

Durante la gala de los Premios Negociantes RD, se reconoció la trayectoria y el aporte de actores fundamentales en el impulso del ecosistema empresarial y emprendedor de la República Dominicana.

Entre los galardonados destacaron el Dr. Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel); el director del Centro Cultural Indotel; y el Dr. Jorge Morales Paulino, Viceministro de Fomento a las Mipymes. Se reconoció el Legado Familiar Empresarial de Osiris Grullón, presidente fundador de Star Products.

La premiación también honró la labor de destacadas figuras del sector financiero y gremial, tales como:

Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta de Banco Adopem.

Rommy Grullón, Directora de Mercadeo de Star Products.

Amarilys Durán, 2da Vicepresidenta de Codopyme.

Rossy Escotto, presidenta de la Federación de Mujeres Empresarias (FEM).

Michelle Ortíz, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias (ADME).

Julissa Jiménez

Ceo Amudesa

Sulín Lantigua, Vicepresidenta de Grabo Estilo.

Danielis Fermín, editora de El Dinero Mujer.

El evento contó con una notable representación de ejecutivos de instituciones aliadas como el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Promipyme, BHD, Onapi y Adopem ONG,quienes también fueron reconocidos.

La maestría de ceremonia estuvo a cargo de las destacadas Jessica Campos y Ana Benedito.

La parte artística estuvo a cargo del joven talento Djavan Díaz Jiménez, quien cautivó a los presentes con una magistral interpretación instrumental a piano.

La producción general del evento,fué un trabajo en equipo bajo la dirección de Nelsy Pérez Matos,Directora Ejecutiva de Nelsy Pérez Consultoría*Asesoría*

Eventos y Sebastian Torres Productora de Eventos,logrando una velada que reafirma el compromiso de Negociantes RD con el crecimiento y la formalización del sector emprendedor dominicano.