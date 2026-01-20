Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Alegría

Entidad

SGACEDOM consolida su crecimiento

La entidad celebró la Asamblea General de Socios Administrados 2026, destacando la fortaleza institucional en beneficio de autores

Miembros de SGACEDOM.

Miembros de SGACEDOM.

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

La Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos (SGACEDOM) celebró con éxito la Asamblea General de Socios Administrados 2026, con una masiva asistencia de los vinculados y en la cual desarrolló una amplia agenda de temas en cumplimiento de los estatutos sociales.

En un ambiente participativo, de unidad y armonía, fueron electos por votación abierta de los presentes los delegados representativos para el período 2026-2028 junto a sus respectivos suplentes, reafirmando el compromiso institucional con la participación democrática y la justa representación de los socios administrados.

Los delegados designados para el nuevo período son Francisco Alejandro Villamán, Rouel Camilo Pier, José Antonio Hernández y Eddy Guillermo Soto; mientras que los suplentes seleccionados fueron Juan Ysmael de la Cruz, Dany Ulises Pérez, Zenón Valerio Recio y Juan Isidro Jiménez. La directiva valoró el alto nivel de compromiso de los socios, destacando que este tipo de procesos fortalecen la vida institucional.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking