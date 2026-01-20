SGACEDOM consolida su crecimiento

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos (SGACEDOM) celebró con éxito la Asamblea General de Socios Administrados 2026, con una masiva asistencia de los vinculados y en la cual desarrolló una amplia agenda de temas en cumplimiento de los estatutos sociales.

En un ambiente participativo, de unidad y armonía, fueron electos por votación abierta de los presentes los delegados representativos para el período 2026-2028 junto a sus respectivos suplentes, reafirmando el compromiso institucional con la participación democrática y la justa representación de los socios administrados.

Los delegados designados para el nuevo período son Francisco Alejandro Villamán, Rouel Camilo Pier, José Antonio Hernández y Eddy Guillermo Soto; mientras que los suplentes seleccionados fueron Juan Ysmael de la Cruz, Dany Ulises Pérez, Zenón Valerio Recio y Juan Isidro Jiménez. La directiva valoró el alto nivel de compromiso de los socios, destacando que este tipo de procesos fortalecen la vida institucional.