Presenta exposición sobre paz mundial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap), filial Santiago, presentó la muestra colectiva “Another world is possible forever of peace” (Otro mundo es posible por siempre de paz), con la participación de 32 artistas consagrados y emergentes.

La inauguración de la exposición, en coordinación con la Dirección Provincial del Ministerio de Cultura, estuvo encabezada por el director provincial de Cultura, Rafelito Mirabal, así como Zaida Mejía, presidenta del Codap Santiago, y Diógenes Santana, coordinador y curador de la muestra.

Al pronunciar el discurso central, Zaida Mejía, destacó que “desde el Codap reafirmamos nuestro compromiso con un arte que dialogue con su tiempo y asuma su responsabilidad social. Por lo que hoy acogemos esta exposición, la cual nace de la convicción de que el arte cumple un rol esencial como espacio de diálogo, reflexión y conciencia social”.

Posteriormente, Santana, explicó que el objetivo de la exposición es contribuir a la paz mundial a través del arte, logrando aglutinar en sus inicios alrededor de 50 naciones y alcanzando en la actualidad 155.

Resaltó que la muestra se caracteriza por una rigurosa selección de pinturas en acrílico, dibujos al óleo y varios collages en técnica mixta que abarcan desde el realismo social y el paisajismo hasta el abstraccionismo y el arte contemporáneo, permitiendo al espectador un recorrido por las inquietudes y evoluciones de la plástica.