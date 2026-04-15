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¡A buen tiempo!

¡La primavera... a la mesa!

Ideas para decorar la mesa con los detalles de la temporada desde vajillas de porcelana hasta flores frescas

La primavera es cuando la vida está en todo”.

La primavera es cuando la vida está en todo”.

Lily Luciano
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Lily Luciano

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Las mesas han sido, desde siempre, mucho más que un simple mueble dentro del hogar. Son escenarios vivos donde se tejen historias, se comparten emociones y se construyen recuerdos imborrables. En torno a ellas no solo comemos; también reímos, debatimos, conversamos y, en ocasiones, creamos conexiones profundas que trascienden la fugacidad de una cena cualquiera. En esta ocasión, nos enfocamos en cómo convertirlas en protagonistas a través de una decoración pensada especialmente para la primavera.

Un mantel blanco

Toda mesa memorable comienza como una obra de arte: con un lienzo en blanco. En este caso, el mantel cumple ese papel esencial. Apostar por un mantel blanco no solo brinda elegancia, sino que abre la puerta a la creatividad.

De vuelta a la simplicidad

Las tendencias actuales nos invitan a alejarnos de los patrones recargados para redescubrir la belleza en la simplicidad. Las líneas limpias y los diseños más sutiles permiten crear ambientes sofisticados sin perder frescura, algo ideal para la temporada primaveral. La clave está en jugar con texturas, tamaños y contrastes de color.

Los colores de primavera

La primavera trae consigo una explosión de vida, y la mesa debe reflejarlo. Una combinación equilibrada entre tonos pastel y colores más intensos logra transmitir armonía y vitalidad.

Tonalidades como el mostaza y el verde esmeralda destacan por su capacidad de aportar calidez, elegancia y un aire contemporáneo.

La naturaleza a la mesa

La naturaleza es, sin duda, la mejor fuente de inspiración en esta temporada. Durante la primavera, las flores, frutas y elementos orgánicos están en su máximo esplendor, convirtiéndose en aliados perfectos para la decoración. Incorporar flores y frutas como centro de mesa.

Sobre el autor
Lily Luciano

Lily Luciano

Periodista con experienciaen coberturas de radio, televisión y prensa escrita. Inició su carrera cubriendo eventos políticos y sociales. Desde hace 18 años, se desempeña como periodista en el periódico Hoy.
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