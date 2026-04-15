¡La primavera... a la mesa!

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

Las mesas han sido, desde siempre, mucho más que un simple mueble dentro del hogar. Son escenarios vivos donde se tejen historias, se comparten emociones y se construyen recuerdos imborrables. En torno a ellas no solo comemos; también reímos, debatimos, conversamos y, en ocasiones, creamos conexiones profundas que trascienden la fugacidad de una cena cualquiera. En esta ocasión, nos enfocamos en cómo convertirlas en protagonistas a través de una decoración pensada especialmente para la primavera.

Un mantel blanco

Toda mesa memorable comienza como una obra de arte: con un lienzo en blanco. En este caso, el mantel cumple ese papel esencial. Apostar por un mantel blanco no solo brinda elegancia, sino que abre la puerta a la creatividad.

De vuelta a la simplicidad

Las tendencias actuales nos invitan a alejarnos de los patrones recargados para redescubrir la belleza en la simplicidad. Las líneas limpias y los diseños más sutiles permiten crear ambientes sofisticados sin perder frescura, algo ideal para la temporada primaveral. La clave está en jugar con texturas, tamaños y contrastes de color.

Los colores de primavera

La primavera trae consigo una explosión de vida, y la mesa debe reflejarlo. Una combinación equilibrada entre tonos pastel y colores más intensos logra transmitir armonía y vitalidad.

Tonalidades como el mostaza y el verde esmeralda destacan por su capacidad de aportar calidez, elegancia y un aire contemporáneo.

La naturaleza a la mesa

La naturaleza es, sin duda, la mejor fuente de inspiración en esta temporada. Durante la primavera, las flores, frutas y elementos orgánicos están en su máximo esplendor, convirtiéndose en aliados perfectos para la decoración. Incorporar flores y frutas como centro de mesa.