La primera superluna de 2026 ilumina hoy el cielo y se verá 14 % más grande

El analista meteorológico Jean Suriel informó que este sábado ocurre la primera superluna del año 2026, un fenómeno astronómico que permitirá observar una Luna llena hasta un 14 % más grande y un 30 % más brillante que una Luna llena promedio.

Suriel explicó que este evento se produce cuando la Luna llena coincide con el perigeo, el punto más cercano de su órbita a la Tierra, lo que hace que el satélite natural se observe de forma más imponente en el cielo nocturno.

Como atractivo adicional, en las próximas horas se podrá apreciar un espectáculo visual especial con el planeta Júpiter visible al lado derecho de la Luna llena, ofreciendo una imagen destacada para los observadores del cielo.

De acuerdo con el analista, este año se registrarán un total de tres superlunas. Las próximas ocurrirán el 24 de noviembre y el 24 de diciembre.

Suriel también señaló que en 2026 habrá 13 Lunas llenas, cuando lo habitual es que se registren 12. Esta situación se dará porque en mayo ocurrirán dos Lunas llenas, los días 1 y 31, siendo la segunda conocida como “Luna Azul”.

Además, destacó que el 1 de mayo se producirá el fenómeno opuesto a la superluna, conocido como microluna, cuando la Luna llena estará en su punto más lejano de la Tierra, el apogeo, por lo que se verá ligeramente más pequeña.

Finalmente, el analista exhortó a marcar en el calendario el 3 de marzo, fecha en la que se producirá un eclipse lunar que teñirá la Luna de un color rojizo y que en República Dominicana podrá observarse de manera parcial.