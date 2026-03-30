Procedimientos intervencionistas en medicina física

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El ultrasonido musculoesquelético se ha convertido en una herramienta fundamental en la medicina física y rehabilitación moderna, especialmente en el ámbito de los procedimientos intervencionistas. Su principal ventaja radica en la capacidad de visualizar en tiempo real estructuras como nervios, tendones, músculos, ligamentos y vasos sanguíneos, permitiendo al especialista realizar intervenciones más precisas y seguras.

A diferencia de los procedimientos realizados “a ciegas”, el uso del ultrasonido reduce de manera significativa el riesgo de errores y complicaciones. Esta tecnología facilita la correcta localización del sitio a tratar y asegura que el medicamento o la intervención se realice exactamente donde se necesita, optimizando los resultados clínicos y disminuyendo el dolor del paciente.

En medicina física y rehabilitación, el ultrasonido intervencionista se utiliza para una amplia variedad de procedimientos, incluyendo infiltraciones articulares, bloqueos nerviosos, tratamientos de tejidos blandos y liberaciones percutáneas. Además, permite adaptar el tratamiento a la anatomía específica de cada paciente, lo que representa un enfoque más personalizado de la atención médica.

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Otro beneficio importante es que estos procedimientos suelen realizarse de forma ambulatoria, con tiempos de recuperación más cortos y sin necesidad de hospitalización. Esto favorece una reincorporación temprana a las actividades diarias y laborales.