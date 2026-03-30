Una opción eficaz para síndrome del túnel carpiano

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El síndrome del túnel carpiano es una de las neuropatías por atrapamiento más frecuentes en la práctica médica actual y representa una causa común de consulta por dolor y limitación funcional de la mano. Se produce por la compresión del nervio mediano a su paso por el túnel carpiano en la muñeca, generando síntomas como hormigueo, adormecimiento, dolor nocturno, debilidad y dificultad para realizar actividades cotidianas. Afecta principalmente a personas en edad laboral activa y puede impactar de manera significativa la productividad, el desempeño profesional y la calidad de vida del paciente.

El tratamiento inicial del síndrome del túnel carpiano suele ser conservador e incluye modificación de la actividad, uso de férulas nocturnas, fisioterapia y medicamentos antiinflamatorios. Estas medidas buscan disminuir la inflamación y reducir la presión sobre el nervio. No obstante, cuando estas estrategias no logran un alivio adecuado de los síntomas, y el cuadro clínico se mantiene en fases leves o moderadas, surge una alternativa terapéutica moderna y mínimamente invasiva: la hidrodisección del nervio mediano.

La hidrodisección es un procedimiento guiado por ultrasonido que consiste en la aplicación precisa de una solución líquida en este caso alrededor del nervio mediano con el objetivo de separarlo de las estructuras que lo rodean y que contribuyen a su compresión. Este efecto mecánico favorece la liberación del nervio, mejora su movilidad, disminuye la presión local y reduce la inflamación perineural. A diferencia de otras infiltraciones tradicionales, la hidrodisección no se basa únicamente en el efecto farmacológico del medicamento, sino en la restauración del entorno anatómico normal del nervio por disminucion de la compresion.

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Varias investigaciones han demostrado que esta técnica puede mejorar de forma significativa el dolor, la sensibilidad y la función de la mano, ofreciendo una opción eficaz, segura y bien tolerada antes de considerar la cirugía.