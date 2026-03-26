Proindustria inaugura en Santiago la Quinta Feria de Innovación y Emprendimiento Industrial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago, RD.- El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) dejó inaugurada este miércoles la quinta edición de la Feria de Innovación y Emprendimiento Industrial (FIEI), en un acto que reunió a autoridades, representantes del sector productivo, la academia y el ecosistema emprendedor nacional en el Parque Central de Santiago.

Las palabras centrales estuvieron a cargo del director general de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez, quien destacó que la feria se consolida como un espacio de encuentro donde convergen ideas, talento y oportunidades para impulsar el desarrollo industrial del país.

“La innovación no es un lujo; es una estrategia de desarrollo. Y el emprendimiento no es solo una iniciativa individual; es un motor de política pública”, expresó Cruz Rodríguez durante su intervención.

El funcionario resaltó que en esta edición participan cerca de 100 proyectos provenientes de distintas regiones del país, enfocados en áreas como inteligencia artificial, robótica, automatización industrial y desarrollo tecnológico aplicado a la producción.

En ese mismo escenario, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, se refirió a la evolución del sector manufacturero y a la importancia de continuar fortaleciendo las capacidades productivas nacionales. Destacó el dinamismo de la economía dominicana, reflejado en el crecimiento de la inversión extranjera directa y el fortalecimiento de las exportaciones, que han alcanzado cifras históricas en los últimos años.

Asimismo, afirmó que el país se consolida como una de las economías más estables de la región, con avances en innovación, manufactura y economía creativa, al tiempo que llamó a la unidad de todos los sectores para continuar impulsando el desarrollo industrial y enfrentar los desafíos globales.

De igual manera, el embajador de Japón en la República Dominicana, Hayakawa Osamu, país invitado de esta edición, valoró el intercambio de conocimientos y la cooperación internacional como elementos que contribuyen al desarrollo industrial.

Osamu señaló que el desarrollo económico de su país en la década de 1960 estuvo marcado por la implementación de una política industrial estratégica. En ese sentido, indicó que, a partir de esas experiencias, entiende los gobiernos deben enfocarse en fortalecer este tipo de políticas y respaldarlas con financiamiento, al tiempo que valoró la feria como una iniciativa relevante para impulsar la competitividad y la innovación en la República Dominicana, en línea con las acciones que promueve el país en esa dirección.

Como parte del acto inaugural, se presentó un desfile especial de la industria de la moda, que puso en valor el potencial de la manufactura textil dominicana, con diseños de Melkis Díaz, Rafael Rivero y la reconocida diseñadora Giannina Azar, integrando creatividad, producción y proyección del talento local.

La quinta edición de la feria incorpora nuevas iniciativas, entre ellas una competencia nacional de robótica dirigida a estudiantes de politécnicos y universidades, así como espacios interactivos que integran tecnologías emergentes, incluyendo realidad virtual, experiencias inmersivas y áreas de networking .

El evento contará además con una agenda que incluye conferencias técnicas, rondas de negocios, exhibiciones de proyectos, talleres y actividades culturales, con la participación de instituciones públicas, privadas y centros educativos de todo el territorio nacional .

La Feria de Innovación y Emprendimiento Industrial se consolida como una plataforma nacional para el impulso del emprendimiento, la innovación tecnológica y el fortalecimiento del sector manufacturero dominicano.

En el acto inaugural también estuvieron presentes destacadas autoridades del ámbito público y del sector industrial, entre ellas la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, el director del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), Néstor Julio Matos Ureña, el alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, la gobernadora de esta ciudad, Rosa Santos, el director general de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana, así como el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols, junto a representantes del sector empresarial, académico y otras autoridades gubernamentales que respaldaron la iniciativa.

La actividad de apertura concluyó con el corte de cinta y el recorrido oficial por las instalaciones, dejando formalmente abierta esta quinta edición.