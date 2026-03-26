Donald Trump: Irán quiere pactar pero lo niega por miedo a "ser asesinados por su propia gente"

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles que Irán quiere llegar a un acuerdo pero que lo niegan por temor a "ser asesinados por su propia gente" y que también temen ser "asesinados" por Estados Unidos.

Trump insistió en que la República Islámica desea llegar a un acuerdo pero que por temor a ser asesinados, lo niegan en público, durante la cena anual del Comité Nacional Republicano del Congreso que se desarrolla en la estación Union Station de Washington.

"Temen ser asesinados por su propia gente" y "también temen ser asesinados por nosotros", precisó el mandatario.

La declaración de Trump surge después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchí, afirmara que el intercambio de mensajes con Washington por medio de mediadores "no significa negociaciones con Estados Unidos".

Este miércoles, Irán habría rechazado una propuesta de 15 puntos que Estados Unidos presentó para acabar con la guerra por considerarla excesiva.

Teherán busca colocar en la mesa sus propias condiciones que incluyen que se reconozca que tienen soberanía sobre el estrecho de Ormuz y que se reparen los daños en la infraestructura de su país.

Durante su intervención, Trump se quejó de la cobertura mediática de la guerra debido a que se han publicado diferentes reportes y análisis que cuestionan su visión triunfalista sobre el conflicto que se ha extendido por casi un mes.

La guerra de Irán entra en su cuarta semana tras la escalada iniciada el 28 de febrero con ataques coordinados de Estados Unidos e Israel sobre suelo iraní.

En respuesta, Irán ha lanzado oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estratégicos en el Golfo, además de mantener bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del suministro mundial de crudo.