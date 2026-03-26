Loto hoy
¿Cuáles números salieron en la lotería hoy? Conozca los resultados
Estos son los resultados de la lotería de hoy
Nacional
Juega + Pega +
15 21 01 16 23
Juega + Pega +
Extra Statistics
Gana Más
40 20 94
Gana Más
Extra Statistics
Lotería Nacional
85 50 79
Lotería Nacional
Leidsa
Extra Statistics
Pega 3 Más
01 20 09
Pega 3 Más
Extra Statistics
Loto Pool
01 17 23 24 28
Loto Pool
Extra Statistics
Super Kino TV
01 02 09 10 15 16 29 33 35 39 49 52 54 58 62 63 64 71 72 78
Super Kino TV
Extra Statistics
Quiniela Leidsa
63 42 14
Quiniela Leidsa
Extra Statistics
Loto - Loto Más
10 14 15 20 22 35 04 05
Loto - Loto Más
Real
Extra Statistics
Quiniela Real
49 52 82
Quiniela Real
Extra Statistics
Loto Pool
06 27 81 89
Loto Pool
Extra Statistics
Loto Real
05 06 31 57 72
Loto Real
Loteka
Extra Statistics
Quiniela Loteka
74 14 23
Quiniela Loteka
Extra Statistics
Mega Chances
13 21 27 18 87
Mega Chances
Americanas
Extra Statistics
New York 3:30
75 30 94
New York 3:30
Extra Statistics
New York 11:30
73 52 69
New York 11:30
Extra Statistics
Florida Día
83 27 21
Florida Día
Extra Statistics
Florida Noche
74 62 76
Florida Noche
Extra Statistics
Mega Millions
04 13 52 53 69 10
Mega Millions
PowerBall
12 18 47 56 63 01 10X
PowerBall
Primera
Extra Statistics
La Primera Día
90 90 34
La Primera Día
Extra Statistics
Primera Noche
89 25 93
Primera Noche
Extra Statistics
Loto 5
01 24 18 14 05 03
Loto 5
La Suerte
Extra Statistics
La Suerte MD
85 14 05
La Suerte MD
Extra Statistics
La Suerte 6PM
38 57 42
La Suerte 6PM
LoteDom
Extra Statistics
LoteDom
28 94 09
LoteDom
Extra Statistics
El Quemaito Mayor
27
El Quemaito Mayor
King Lottery
Extra Statistics
King Lottery 12:30
21 46 19
King Lottery 12:30
Extra Statistics
King Lottery 7:30
01 25 78
King Lottery 7:30
Anguila
Extra Statistics
Anguila 10:00 AM
86 31 90
Anguila 10:00 AM
Extra Statistics
Anguila 1:00 PM
01 14 17
Anguila 1:00 PM
Extra Statistics
Anguila 6:00 PM
44 18 12
Anguila 6:00 PM
Extra Statistics
Anguila 9:00 PM
81 98 45
Lotería Nacional: Es la primera institución del estado fundada el 24 de octubre de 1882 con la finalidad de mantener una institución de caridad, ya hoy día es una de las principales loterías del país, la cual ofrece los sorteos Gana Más y Lotería Nacional.
Leidsa: Esta es una de las loterías que operó por primera vez de forma electrónica, por lo que es considerada como la lotería electrónica internacional dominicana. Cuenta con diversos sorteos como: Pega 3 Más, Loto Pool, Súper Kino TV, Quiniela Leidsa y Loto - Loto Más.
Loteria Real: Es una de las empresas dedicadas a los juegos de azar en el país, la cual efectúa sus sorteos electrónicos desde la ciudad de Santiago. La Loto Real ofrece los sorteos: Loto Real, Quiniela Real, Quinielita Real y Pega 4 Real.
Loteka: Es una de las loterías de los juegos de azar más recientes en la República Dominicana. Esta cuenta con el sorteo Quiniela Loteka, la cual se hace diariamente.
La Primera: Es una empresa de loterías electrónicas Dominicana fundada en 2019. Se encarga de ofrecer juegos diarios de quiniela, palé y tripleta. Sus sorteos se realizan dos veces al día, a las 12:00 del medio día y a las 8:00 de la noche. La Primera cuenta con su sorteo millonario Loto 5 Más, el cual se realiza todos los días a las 8:00 pm.
LoteDom: Es una empresa de juegos de azar y servicios electrónico certificada legalmente en República Dominicana en el año 2014. A través de sus sorteos, se encarga de promover el desarrollo de una sociedad y satisfacer las expectativas de los consumidores de los juegos de lotería.
La Suerte Dominicana: Es una de las compañías de juegos de azar fundada en la República Dominicana en el 2020. Ofrece dos sorteos diarios: el primero a las 12:30 pm y 6:00 pm. Su objeto principal son las ventas y comercialización de los juegos de azar. Sus sorteos son verificado y certificado por el Ministerio de Hacienda, la Lotería Nacional, auditores externos y notarios públicos. Sus sorteos de Quiniela, Palé y Tripleta son realizados manualmente.