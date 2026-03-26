¿Cuáles números salieron en la lotería hoy? Conozca los resultados

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Nacional

Juega + Pega +

15 21 01 16 23

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Extra Statistics

Gana Más

40 20 94

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Lotería Nacional

85 50 79

Lotería Nacional

Leidsa

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Pega 3 Más

01 20 09

Pega 3 Más

Extra Statistics

Loto Pool

01 17 23 24 28

Loto Pool

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Super Kino TV

01 02 09 10 15 16 29 33 35 39 49 52 54 58 62 63 64 71 72 78

Super Kino TV

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Quiniela Leidsa

63 42 14

Quiniela Leidsa

Extra Statistics

Loto - Loto Más

10 14 15 20 22 35 04 05

Loto - Loto Más

Real

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Quiniela Real

49 52 82

Quiniela Real

Extra Statistics

Loto Pool

06 27 81 89

Loto Pool

Extra Statistics

Loto Real

05 06 31 57 72

Loto Real

Loteka

Extra Statistics

Quiniela Loteka

74 14 23

Quiniela Loteka

Extra Statistics

Mega Chances

13 21 27 18 87

Mega Chances

Americanas

Extra Statistics

New York 3:30

75 30 94

New York 3:30

Extra Statistics

New York 11:30

73 52 69

New York 11:30

Extra Statistics

Florida Día

83 27 21

Florida Día

Extra Statistics

Florida Noche

74 62 76

Florida Noche

Extra Statistics

Mega Millions

04 13 52 53 69 10

Mega Millions

PowerBall

12 18 47 56 63 01 10X

PowerBall

Primera

Extra Statistics

La Primera Día

90 90 34

La Primera Día

Extra Statistics

Primera Noche

89 25 93

Primera Noche

Extra Statistics

Loto 5

01 24 18 14 05 03

Loto 5

La Suerte

Extra Statistics

La Suerte MD

85 14 05

La Suerte MD

Extra Statistics

La Suerte 6PM

38 57 42

La Suerte 6PM

LoteDom

Extra Statistics

LoteDom

28 94 09

LoteDom

Extra Statistics

El Quemaito Mayor

27

El Quemaito Mayor

King Lottery

Extra Statistics

King Lottery 12:30

21 46 19

King Lottery 12:30

Extra Statistics

King Lottery 7:30

01 25 78

King Lottery 7:30

Anguila

Extra Statistics

Anguila 10:00 AM

86 31 90

Anguila 10:00 AM

Extra Statistics

Anguila 1:00 PM

01 14 17

Anguila 1:00 PM

Extra Statistics

Anguila 6:00 PM

44 18 12

Anguila 6:00 PM

Extra Statistics

Anguila 9:00 PM

81 98 45

Lotería Nacional: Es la primera institución del estado fundada el 24 de octubre de 1882 con la finalidad de mantener una institución de caridad, ya hoy día es una de las principales loterías del país, la cual ofrece los sorteos Gana Más y Lotería Nacional.

Leidsa: Esta es una de las loterías que operó por primera vez de forma electrónica, por lo que es considerada como la lotería electrónica internacional dominicana. Cuenta con diversos sorteos como: Pega 3 Más, Loto Pool, Súper Kino TV, Quiniela Leidsa y Loto - Loto Más.

Loteria Real: Es una de las empresas dedicadas a los juegos de azar en el país, la cual efectúa sus sorteos electrónicos desde la ciudad de Santiago. La Loto Real ofrece los sorteos: Loto Real, Quiniela Real, Quinielita Real y Pega 4 Real.

Loteka: Es una de las loterías de los juegos de azar más recientes en la República Dominicana. Esta cuenta con el sorteo Quiniela Loteka, la cual se hace diariamente.

La Primera: Es una empresa de loterías electrónicas Dominicana fundada en 2019. Se encarga de ofrecer juegos diarios de quiniela, palé y tripleta. Sus sorteos se realizan dos veces al día, a las 12:00 del medio día y a las 8:00 de la noche. La Primera cuenta con su sorteo millonario Loto 5 Más, el cual se realiza todos los días a las 8:00 pm.

LoteDom: Es una empresa de juegos de azar y servicios electrónico certificada legalmente en República Dominicana en el año 2014. A través de sus sorteos, se encarga de promover el desarrollo de una sociedad y satisfacer las expectativas de los consumidores de los juegos de lotería.

La Suerte Dominicana: Es una de las compañías de juegos de azar fundada en la República Dominicana en el 2020. Ofrece dos sorteos diarios: el primero a las 12:30 pm y 6:00 pm. Su objeto principal son las ventas y comercialización de los juegos de azar. Sus sorteos son verificado y certificado por el Ministerio de Hacienda, la Lotería Nacional, auditores externos y notarios públicos. Sus sorteos de Quiniela, Palé y Tripleta son realizados manualmente.