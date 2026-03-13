¡El pueblo votó! Estos son los favoritos para el Gran Soberano

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A medida que se acerca los Premios Soberano 2026, crece la conversación entre el público sobre quién debería alzarse con el Gran Soberano, el máximo reconocimiento del arte y el espectáculo en República Dominicana.

En un sondeo realizado por el Periódico Hoy, varias personas compartieron sus favoritos y las razones por las que consideran que ciertas figuras merecen el prestigioso galardón.

Entre los nombres mencionados destaca el productor y comunicador Santiago Matías, conocido popularmente como Alofoke.

“Alofoke, porque ha traído mucho contenido a las redes sociales”, comentó uno de los entrevistados.

Otro de los nombres que surgió fue el de Dalvin La Melodía.

Para Alfonso Santos dijo que el artista ha logrado posicionarse con fuerza en la escena urbana.

“Dalvin ‘La Melodía’ se merece el soberano porque es el que ha dado el boom”, expresó.

“Es una mujer que transmite elegancia, una mujer hermosa que puede representar lo que es el Soberano del país”, dijo Amelia Soto.

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Expectativa por la alfombra roja

Uno de los momentos más esperados por el público será la alfombra roja, donde las celebridades deslumbran con sus estilos.

Al ser consultados sobre quién podría convertirse en la reina de la alfombra roja, varios coincidieron en mencionar a la actriz y presentadora Georgina Duluc.

“Porque es una mujer elegante y transmite buena vibra”, comentó una de las participantes del sondeo, destacando que representa muy bien el glamour del evento.

Los shows musicales que el público quiere ver

Los espectáculos musicales también generan gran expectativa cada año.

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“Karol G, porque lo da todo en el escenario”, dijo María Pérez.

Otros apostaron por el rapero y cantante urbano Eladio Carrión.

Mientras que también hubo quienes pidieron la presencia de la dominicana Yailin La Más Viral.