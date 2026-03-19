¿Quiénes ganaron su primer Soberano en este 2026?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La gala de los Premios Soberano 2026 no solo estuvo cargada de glamour y grandes estrellas, sino que también se convirtió en el escenario perfecto para el nacimiento de nuevas figuras que, por primera vez, levantaron la codiciada estatuilla.

Entre lágrimas, risas y discursos llenos de gratitud, varios talentos vivieron uno de los momentos más importantes de sus carreras al recibir su primer Soberano, consolidándose como las nuevas promesas del arte y el entretenimiento dominicano.

Tal es el caso de la destacada periodista Millizen Uribe, quien se llevó su estatuilla con el programa de temporada, Migrantes.

Millizen Uribe

Otras de las categorías destacada fue la de Dalvin La Melodía con Revelación del año.

Así mismo el cantante Shadow Blow ganó Artista y/o agrupación urbana y Colaboración con el tema “Zaza”, demostrando así que la industria continúa renovándose con propuestas frescas en la música.

El público, tanto en la sala como en redes sociales, celebró cada triunfo como una victoria colectiva.

Celebración de Shadow Blow

Sabrina Gómez ganó su primer Soberano como actriz de teatro por su trabajo en "La monstrua".

Sabrina Gómez gana su primer soberano

También, Nelfa Núñez fue premiado como animadora de televisión.

Este es el primer Soberano de la comunicadora.

Nelfa Núñez se llevó su primer soberano

Algunos de los ganadores no pudieron contener la emoción al subir al escenario, recordando sus inicios y agradeciendo a quienes creyeron en ellos cuando apenas comenzaban.

Sobre los premios

Los Premios Soberano, organizados por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), cumplen 41 ediciones reconociendo lo mejor del arte y la comunicación en República Dominicana.

Este año, la gala será conducida por Georgina Duluc e Irving Alberti, y contará con presentaciones de artistas internacionales como Jerry Rivera, Fonseca y Elvis Crespo, junto a figuras dominicanas como Milly Quezada y Toño Rosario.