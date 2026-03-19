El lío que todos comentan de Premios Soberano: productora de Rubby Pérez Infinito revela deuda millonaria

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La gala de Premios Soberano 2026 no solo dejó música, ganadores y emociones, también destapó un detalle poco conocido sobre la producción del homenaje Rubby Pérez Infinito: se le deben dos millones y medio de pesos.

La productora artística Aidita Selman, al recibir el galardón en la categoría Espectáculo del Año, hizo la revelación frente a los medios presentes.

“Nos han hecho una promesa de unas propiedades que se están vendiendo, pero que no se venden”, explicó.

Agregó que, aunque ha sabido enfrentar situaciones así, lo que hace es tomar prestado y cumplir los compromisos poco a poco: “Nos vamos recuperando y les vamos pagando uno por uno a los suplidores”.

Selmán señaló que eligió el escenario de la gala porque estaba rodeada de periodistas, a quienes consideró responsables de “informar la verdad de las cosas”.

“Yo tengo dos tristezas con estas estatuillas: me las llevo a casa junto con los premios y pesan más que ellas. Una, por la persona a quien se rindió homenaje y el contexto en que falleció; la otra, por no poder saldar a algunos suplidores que aún les debo”, expresó la productora.