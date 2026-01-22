Rafael Amaya revive a Aurelio Casillas en la nueva temporada de El Señor de los Cielos

Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Lency Alcántara
Lency Alcántara

El esperado regreso de Rafael Amaya ya es una realidad. El actor mexicano vuelve a las pantallas de Telemundo para interpretar nuevamente a Aurelio Casillas, el personaje que lo convirtió en ícono de la televisión hispana, en la décima temporada de El Señor de los Cielos.

La cadena confirmó que esta nueva entrega traerá consigo giros inesperados, más acción y un desarrollo profundo del personaje que ha marcado a toda una generación de televidentes. 

Rafael Amaya, quien se había mantenido alejado de las pantallas por un tiempo, retoma su papel con renovada energía y promete sorprender a la audiencia con una interpretación más intensa y estratégica de Aurelio Casillas.

El estreno de la temporada 10 se perfila como uno de los eventos televisivos más comentados del año, consolidando a El Señor de los Cielos como una de las franquicias más exitosas de Telemundo.

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

