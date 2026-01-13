Santo Domingo 0ºC / 0ºC
La colección

Ready to Wear “Chapter 1 2026”

Durante tres días, la moda fue protagonista en una celebración que unió la esencia de dos marcas que han redefinido el estilo de vivir experiencias memorables en la República Dominicana.

Parte de la colección

Parte de la colección

El diseñador Miguel Genao presentó en el Meliá Punta Cana Beach su colección “Chapter 1 RTW/26”.

“Nuestra nueva colección “Chapter 1 RTW/26” está inspirada en la belleza y la delicadeza de República Dominicana y el Caribe, tomando como punto focal su flora y fauna, dijo el diseñador.

