Ready to Wear “Chapter 1 2026”

El diseñador Miguel Genao presentó en el Meliá Punta Cana Beach su colección “Chapter 1 RTW/26”.

Durante tres días, la moda fue protagonista en una celebración que unió la esencia de dos marcas que han redefinido el estilo de vivir experiencias memorables en la República Dominicana.

“Nuestra nueva colección “Chapter 1 RTW/26” está inspirada en la belleza y la delicadeza de República Dominicana y el Caribe, tomando como punto focal su flora y fauna, dijo el diseñador.