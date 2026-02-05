Lo que realmente pasó cuando Caamaño volvió por la playa Caracoles

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

“Conocido por todo el mundo, era un hombre de valor extraordinario y muy impetuoso”, recordó el ex Secretario de las Fuerzas Armadas, Mayor General (r) José Miguel Soto Jiménez, en el programa Los Generales Hablan transmitido por el canal Dominicaneando.

Francisco Alberto Caamaño Deñó, líder de la Revolución de Abril de 1965, mantenía estrechos lazos de camaradería con oficiales que más tarde serían sus perseguidores. “Hay fotos donde está el coronel Caamaño compartiendo en una mesa, bebiendo con ellos, que luego lo combatieron”, relató Soto Jiménez.

El error estratégico

El general retirado señaló que el primer error de Caamaño en la expedición de 1973 fue de carácter estratégico. “Escogió el método del foquismo, ya derrotado en Bolivia con la muerte del Che Guevara. El único éxito real del foquismo fue en Cuba; después fracasó en el Congo y en Angola”, explicó.

Expedicion de Playa Caracoles

El foquismo, doctrina guerrillera que buscaba encender focos de insurgencia en zonas rurales para extender la lucha, había perdido vigencia. “Caamaño insistió en un modelo que ya estaba sepultado”, afirmó.

Dificultades internas

Soto Jiménez recordó también las tensiones con “Barba Roja”, enviado de Fidel Castro para mediar en la expedición. “Hubo serias dificultades en la planificación de la ruta y la operación. La montaña degrada al combatiente, y ese empecinamiento de Caamaño fue un error”, comentó.

Oficiales que persiguieron a Caamaño

El teatro de operaciones

El segundo error, según el ex Secretario de las Fuerzas Armadas, fue la elección del teatro de operaciones: la Cordillera Central. “La mayoría de los civiles no se da cuenta de lo que pasó, pero escoger esa zona fue un error grave”, subrayó.

La expedición de febrero de 1973 terminó con la captura y ejecución de Caamaño, cerrando el capítulo de las guerrillas en República Dominicana.

“Era un hombre de camaradería franca, de amistades profundas, pero también de decisiones arriesgadas”, concluyó Soto Jiménez.