Recordando 2016: los sucesos que cambiaron el rumbo del mundo
El año 2016 estuvo marcado por transformaciones políticas, avances tecnológicos y hechos sociales que definieron la última década. Desde elecciones históricas hasta fenómenos culturales y deportivos, el mundo vivió un periodo de transición que aún resuena en la actualidad.
Política internacional
• Estados Unidos: Donald Trump ganó las elecciones presidenciales, convirtiéndose en el 45º presidente del país.
• Reino Unido: el referéndum del Brexit decidió la salida de la Unión Europea, un hecho que redefinió la política europea.
• Latinoamérica: se vivieron tensiones políticas en Venezuela y el proceso de paz en Colombia con las FARC, que culminó en un acuerdo histórico.
Tecnología y sociedad
• El auge de las redes sociales consolidó a Facebook, Instagram y Twitter como plataformas centrales de comunicación.
• Pokémon Go revolucionó el entretenimiento digital con la realidad aumentada.
• La inteligencia artificial y los asistentes virtuales comenzaron a ganar terreno en la vida cotidiana.
Cultura y espectáculos
• La música estuvo marcada por fenómenos globales como Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que empezó a sonar a finales de año.
• El cine vivió estrenos taquilleros como Captain America: Civil War y Rogue One: A Star Wars Story.
• El mundo lloró la partida de íconos como David Bowie, Prince y Muhammad Ali.
Deportes
• Juegos Olímpicos de Río de Janeiro: Brasil fue sede de la cita olímpica, con grandes momentos como la victoria de Usain Bolt y Michael Phelps.
• Eurocopa 2016: Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, se coronó campeón frente a Francia.