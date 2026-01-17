Recordando 2016: los sucesos que cambiaron el rumbo del mundo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El año 2016 estuvo marcado por transformaciones políticas, avances tecnológicos y hechos sociales que definieron la última década. Desde elecciones históricas hasta fenómenos culturales y deportivos, el mundo vivió un periodo de transición que aún resuena en la actualidad.

Política internacional

• Estados Unidos: Donald Trump ganó las elecciones presidenciales, convirtiéndose en el 45º presidente del país.

ARCHIVES-Presidentielles-americaines-revivez-l-election-de-Donald-Trump-en-2016

• Reino Unido: el referéndum del Brexit decidió la salida de la Unión Europea, un hecho que redefinió la política europea.

• Latinoamérica: se vivieron tensiones políticas en Venezuela y el proceso de paz en Colombia con las FARC, que culminó en un acuerdo histórico.

Tecnología y sociedad

• El auge de las redes sociales consolidó a Facebook, Instagram y Twitter como plataformas centrales de comunicación.

Presuntamente Facebook y sus empresas tendrían acceso a la información de los chats, contactos y hasta localización de los usuarios (Foto: EFE/Marcelo Sayão/Archivo)

• Pokémon Go revolucionó el entretenimiento digital con la realidad aumentada.

• La inteligencia artificial y los asistentes virtuales comenzaron a ganar terreno en la vida cotidiana.

Cultura y espectáculos

• La música estuvo marcada por fenómenos globales como Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que empezó a sonar a finales de año.

“Despacito” alcanza 6.000 millones de vistas en YouTube

• El cine vivió estrenos taquilleros como Captain America: Civil War y Rogue One: A Star Wars Story.

• El mundo lloró la partida de íconos como David Bowie, Prince y Muhammad Ali.

Deportes

• Juegos Olímpicos de Río de Janeiro: Brasil fue sede de la cita olímpica, con grandes momentos como la victoria de Usain Bolt y Michael Phelps.

Luisito Pie, ganador de medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Río 2016.

• Eurocopa 2016: Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, se coronó campeón frente a Francia.