Recordando 2016: los sucesos que cambiaron el rumbo del mundo

A nivel local Danilo Medina se colocó la ñoña en su segundo periodo 

Danilo Medina juramentado como presidente en 2016

Lency Alcántara
Lency Alcántara

El año 2016 estuvo marcado por transformaciones políticas, avances tecnológicos y hechos sociales que definieron la última década. Desde elecciones históricas hasta fenómenos culturales y deportivos, el mundo vivió un periodo de transición que aún resuena en la actualidad.

 Política internacional

• Estados Unidos: Donald Trump ganó las elecciones presidenciales, convirtiéndose en el 45º presidente del país.

ARCHIVES-Presidentielles-americaines-revivez-l-election-de-Donald-Trump-en-2016

• Reino Unido: el referéndum del Brexit decidió la salida de la Unión Europea, un hecho que redefinió la política europea.

• Latinoamérica: se vivieron tensiones políticas en Venezuela y el proceso de paz en Colombia con las FARC, que culminó en un acuerdo histórico.

Tecnología y sociedad

• El auge de las redes sociales consolidó a Facebook, Instagram y Twitter como plataformas centrales de comunicación.

Presuntamente Facebook y sus empresas tendrían acceso a la información de los chats, contactos y hasta localización de los usuarios (Foto: EFE/Marcelo Sayão/Archivo)

• Pokémon Go revolucionó el entretenimiento digital con la realidad aumentada.

• La inteligencia artificial y los asistentes virtuales comenzaron a ganar terreno en la vida cotidiana.

 Cultura y espectáculos

• La música estuvo marcada por fenómenos globales como Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que empezó a sonar a finales de año.

“Despacito” alcanza 6.000 millones de vistas en YouTube

• El cine vivió estrenos taquilleros como Captain America: Civil War y Rogue One: A Star Wars Story.

• El mundo lloró la partida de íconos como David Bowie, Prince y Muhammad Ali.

 Deportes

• Juegos Olímpicos de Río de Janeiro: Brasil fue sede de la cita olímpica, con grandes momentos como la victoria de Usain Bolt y Michael Phelps.

Luisito Pie, ganador de medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Río 2016.

• Eurocopa 2016: Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, se coronó campeón frente a Francia.

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

