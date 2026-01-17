Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

2016

Presidente Luis Abinader recuerda el pasado: reveló sus momentos queridos desde 2016

El mandatario agradeció al pueblo dominicano por su apoyo y cumplir su sueño de ser presidente de la República

Luis Abinader

Luis Abinader

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio
Publicado por
Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Creado:

Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader se unió a la tendencia actual de recordar el mundo en 2016 y compartió algunos de los puntos más importantes para él durante la década.

A continuación, te presentamos los recuerdos del mandatario Abinader durante los últimos 10 años.

1. "En 2016, al lanzarme como candidato presidencial, conté con un apoyo invaluable: el de mi familia."

2. "Ese mismo año, mi hija Adriana cumplió 15 años… y sí, nos estábamos poniendo menos jovencitos." 

3. "Entre campaña y compromisos, también compartía momentos cotidianos con mi familia, acercándome a la gente y conociendo su día a día."

4. "Hubo momentos sencillos del día a día, conectando con la gente en su rutina."

5. "Escuchaba al pueblo, compartía con ellos y cada encuentro me enseñaba algo nuevo."

6. "Participar en reuniones comunitarias fue una de las experiencias más enriquecedoras de ese año."

7. "Estar cerca del pueblo y escuchar de primera mano sus preocupaciones fue fundamental en mi campaña."

8. "Ese año también estuve presente para quienes más lo necesitaban."

9. "Invitamos a todos a participar y a votar. No ganamos ese año, pero cada abrazo y sonrisa reforzó mi meta y compromiso con RD."

10. "2016 fue el año de mi lanzamiento oficial como candidato presidencial."

"Cada experiencia me preparó para servir mejor a nuestra nación, un camino que seguimos construyendo juntos", finalizó

Sobre el autor
Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago. Experiencia en periodismo deportivo, cultura pop y cultura general.

tracking