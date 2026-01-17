2016
Presidente Luis Abinader recuerda el pasado: reveló sus momentos queridos desde 2016
El mandatario agradeció al pueblo dominicano por su apoyo y cumplir su sueño de ser presidente de la República
El presidente de la República, Luis Abinader se unió a la tendencia actual de recordar el mundo en 2016 y compartió algunos de los puntos más importantes para él durante la década.
A continuación, te presentamos los recuerdos del mandatario Abinader durante los últimos 10 años.
1. "En 2016, al lanzarme como candidato presidencial, conté con un apoyo invaluable: el de mi familia."
2. "Ese mismo año, mi hija Adriana cumplió 15 años… y sí, nos estábamos poniendo menos jovencitos."
3. "Entre campaña y compromisos, también compartía momentos cotidianos con mi familia, acercándome a la gente y conociendo su día a día."
4. "Hubo momentos sencillos del día a día, conectando con la gente en su rutina."
5. "Escuchaba al pueblo, compartía con ellos y cada encuentro me enseñaba algo nuevo."
6. "Participar en reuniones comunitarias fue una de las experiencias más enriquecedoras de ese año."
7. "Estar cerca del pueblo y escuchar de primera mano sus preocupaciones fue fundamental en mi campaña."
8. "Ese año también estuve presente para quienes más lo necesitaban."
9. "Invitamos a todos a participar y a votar. No ganamos ese año, pero cada abrazo y sonrisa reforzó mi meta y compromiso con RD."
10. "2016 fue el año de mi lanzamiento oficial como candidato presidencial."
"Cada experiencia me preparó para servir mejor a nuestra nación, un camino que seguimos construyendo juntos", finalizó
