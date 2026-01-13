Regidor Víctor Jiménez incentiva el aprendizaje y la disciplina escolar durante entrega de juguetes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Alcarrizos.– El regidor por el municipio de Los Alcarrizos, Víctor Jiménez, encabezó una jornada de entrega de juguetes dirigida a niños y niñas de diversos sectores del municipio, beneficiando a cientos de menores en una actividad realizada en la Plaza José Francisco Peña Gómez, caracterizada por un ambiente de alegría, aprendizaje y sana recreación.

Durante la actividad, el concejal resaltó que el esfuerzo que implica organizar esta entrega cada año está directamente vinculado al compromiso que los niños también deben asumir con sus estudios y su formación académica, exhortándolos a cumplir con sus clases, valorar el aprendizaje escolar y mantener la disciplina como base para alcanzar sus metas.

Como parte de la jornada, los sorteos de los principales premios se llevaron a cabo mediante dinámicas didácticas que pusieron a prueba los conocimientos de los participantes en áreas fundamentales como lengua española, matemáticas e inglés, promoviendo el aprendizaje de manera entretenida y participativa.

En el marco de la actividad se distribuyeron juguetes como patinetas, bicicletas, carros, muñecas, entre otros artículos recreativos, que llenaron de entusiasmo a los niños y niñas asistentes, quienes participaron acompañados de sus padres y tutores.

En nombre de los presentes, Carolina Ureña, secretaria del Concejo de Regidores de Los Alcarrizos, agradeció el esfuerzo conjunto realizado por el regidor Víctor Jiménez, destacando que iniciativas como esta fortalecen los lazos comunitarios y transmiten a la niñez un mensaje positivo sobre la importancia del estudio, la disciplina y los valores familiares.

La jornada contó con el apoyo del alcalde Junior Santos, la diputada Kimberly Taveras y amigos empresarios del regidor Víctor Jiménez, y fue realizada bajo la coordinación de Darelin Sepúlveda. Asimismo, el concejal agradeció al equipo que año tras año le acompaña en la titánica tarea de llevar alegría a los niños en distintas fechas del año, reafirmando su compromiso con la niñez y el desarrollo integral del municipio de Los Alcarrizos.