SPM espera que este año 2026 el Gobierno trabaje en la solución de los males que le afectan

La falta de agua potable, caos en el tránsito vehicular, mal estado de las calles, la basura y la desaparición del Inespre, son de los principales males que afectan al municipio cabecera de la provincia de San Pedro de Macorís.

La falta de agua potable afecta la mayoría de los barrios de esta ciudad desde hace muchos años, algunos de ellos no tienen las tuberías para el servicio, siendo la parte sur de la población la más afectada, pese a que el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) Wellington Arnaud, prometió hace más de dos años, solucionar el problema y hasta el momento nada se ha hecho.

También esta ciudad carece de un funcionamiento adecuado en el tránsito vehicular, el cual se ha convertido en un caos, donde los conductores, específicamente del transporte urbano y motocicletas, no respetan la Ley de tránsito ni las disposiciones municipales, así como los establecimientos comerciales que utilizan la calle y la acera provocando un desorden en las vías públicas.

Ante esta situación las autoridades del Ayuntamiento, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), no han elaborado un plan de acciones en conjunto para solucionar el problema que afecta considerablemente a esta ciudad.

Además, la basura y el mal estado de las calles, principalmente de los barrios, preocupa a sus residentes que esperan mayor atención por parte de las autoridades tanto del Ayuntamiento como del gobierno central.

Otro de los males que afecta a San Pedro de Macorís, es la desaparición por completo de los mercados de Inespre que funcionaban dos días a la semana donde la población se abastecía de los productos de primera necesidad a bajos precios, pero lamentablemente este programa desapareció en esta ciudad, por lo que diversos sectores demandan del gobierno reactivar esta acción social en beneficio de miles de familias de pocos recursos económicos.