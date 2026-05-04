¿Por qué se puede repetir el esguince de tobillo?

Publicado por Hospital General de la Plaza de la Salud Creado: Actualizado:

¿A quiénes les ocurre más frecuentemente?

Aunque los esguinces de tobillo son más frecuentes en deportistas y bailarines, cualquier persona puede sufrirlo. En el caso de las mujeres aumenta el riesgo, por el uso de calzado puntiagudo e inestable.

¿Por qué se puede repetir el esguince?

Muchos esguinces pueden volver a repetirse porque el tobillo queda con inestabilidad crónica de la articulación, lo que puede causar: dificultad para caminar, edema o inflamación del tobillo, pérdida del equilibrio, que a largo plazo puede llevar a una disminución de la calidad de vida. Esto sucede principalmente por la limitación de la movilidad del tobillo, debilidad de los músculos, alteración de la propiocepción (capacidad del cuerpo para reconocer la posición del tobillo) y la afectación del balance y el equilibrio. Además, la persona puede cambiar su forma de caminar para evitar el dolor, lo que puede provocar lesiones en otras articulaciones, como la rodilla o cadera.