República Dominicana, país invitado en SIMA Madrid 2026

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La República Dominicana se prepara para asumir un rol protagónico en la edición 2026 del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) donde participará como país invitado, luego de tres años consecutivos, marcando un paso firme en su posicionamiento como destino estratégico para la inversión inmobiliaria en el Caribe.

Detrás de esta presencia está Tendencia Inmobiliaria en alianza estratégica con Planner Exhibitions empresa organizadora de SIMA, que han conformado una amplia delegación, con el objetivo de proyectar de manera unificada y organizada en un pabellón la oferta dominicana ante inversionistas internacionales, en uno de los escenarios más relevantes del sector en España y sus países vecinos (Italia, Francia y Portugal).

La iniciativa es encabezada por los profesionales Víctor Arrechedera y Raffael Urquiola, quienes han impulsado este esfuerzo como una apuesta directa a la internacionalización del mercado inmobiliario dominicano, uniendo fuerzas con su representación en España Alexandra Aranda, quien ya se encuentra lista para recibir a todos los involucrados en este magno evento anual.

“Esto no es solo una participación, es una declaración de hacia dónde va el sector. Estamos llevando una representación del país, con empresas, visión y propuesta de gran impacto de cara al inversionista europeo que desde hace 27 años visita SIMA”, expresó Arrechedera.

Urquiola agregó: “SIMA nos permite conectar con el tipo de inversionista que busca mercados estructurados y con proyección. República Dominicana hoy tiene todo para competir en ese nivel, por su ubicación estratégica, estabilidad económica y política y sobretodo la gran variedad de opciones de destinos que ofrece esta hermosa isla”.

Como parte de esta representación, participarán empresas como: Grupo Velutini, Grupo Risek, Plusval, Grupo Acrópolis, Apartamentos RD, Noval Properties, Urban Group, Grupo Bricket, Grupo Clerph con su proyecto Larimar, Algonovo Real Estate, Cruise on Land, Nader Enterprises, Grupo Bavarian, Ocean Paradise, entre muchas otras, reflejando el dinamismo y la evolución que ha experimentado el sector en los últimos años. Resaltando que el destino destacado es Punta Bergantín /Puerto Plata, denominado “El nuevo norte”, representado por su director ejecutivo Sr. Andrés Marranzini.

El sector institucional inmobiliario se hará presente por las siguientes asociaciones: AEI (Asociación de Empresas Inmobiliarias), ADETI (Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias), ALETA (Alianza Empresarial Turística de La Altagracia), solo por mencionar algunas.

La agenda del evento contará con la participación de expertos conferencistas y panelistas entre ellos los que destacan: Pedro Guzmán, Alberto Bogaert, Wendy Marte, Marbel Lugo, Osman González, Joel Martínez, Bryan Lárez, Raquel Ferreira, junto a otros especialistas que abordarán temas clave como ley de CONFOTUR, desarrollo urbano, técnicas de ventas y estrategias de negocios, todos estos temas pretenden posicionar de manera sólida al mercado dominicano en el contexto internacional.

Esta participación en SIMA no solo responde a una invitación, sino a un momento de madurez del sector, donde el país busca destacarse no solo como destino turístico, sino como un hub de negocios confiable y con alto índice de rentabilidad para el inversionista extranjero.

El evento se celebrará del 20 al 23 de mayo en IFEMA Madrid, abierto al público de 10:00 am a 7:00pm, reuniendo a empresas, inversionistas y profesionales, ofreciendo un amplio portafolio de actividades y encuentros de networking, donde la bandera y el mapa de la República Dominicana serán los protagonistas.