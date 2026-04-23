MITUR otorga certificación “Qualitur” a complejo turístico en Punta Cana

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Punta Cana. El Ministerio de Turismo (MITUR) otorgó el certificado de Estándares de Calidad Turística “Qualitur” al hotel Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino, en reconocimiento al cumplimiento de buenas prácticas en la prestación de sus servicios.

La certificación valida que la propiedad aplica protocolos orientados a garantizar la satisfacción de sus huéspedes, así como condiciones óptimas de seguridad e higiene en sus instalaciones.

El reconocimiento es concedido por el MITUR, a través del Viceministerio de Calidad de los Servicios Turísticos, tras un proceso de evaluación que incluye inspecciones técnicas y verificación del cumplimiento de estándares establecidos. En el caso del Lopesan Costa Bávaro, la aprobación del proceso se produjo en octubre de 2024.

Carlos Jiménez Ruiz, director de Desarrollo del Área del Caribe de Lopesan Hotel Group y director general del complejo, destacó que la calidad del servicio y la seguridad de los clientes constituyen pilares fundamentales en la operación del hotel. “Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con la excelencia y la mejora continua”, expresó.

Asimismo, el establecimiento fue recertificado en 2026, por quinto año consecutivo, con la distinción “Cuatro Diamantes” que otorga la AAA (American Automobile Association), reconocimiento que distingue a hoteles y restaurantes en Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe por ofrecer altos estándares de calidad, confort y servicio.