¿Cuál fue el resultado de Diálogos en tu Comunidad del Defensor del Pueblo?

Santo Domingo. – El Defensor del Pueblo presentó los resultados de la iniciativa Diálogos en tu Comunidad, un programa que recorrió 120 municipios de la República Dominicana, y que, durante su desarrollo desde marzo hasta noviembre de este año, contó con la participación de 6,500 personas, con el propósito de fortalecer los lazos entre la institución y la población en materia de derechos humanos.

El titular del órgano constitucional, Pablo Ulloa, expresó que durante las jornadas atendieron más de 2,190 demandas ciudadanas documentadas y 1,582 incidencias fueron verificadas, 970 gestiones resueltas, además de 442 casos en seguimiento. De este modo, se evidenció un incremento significativo en la atención y respuesta de la institución a la ciudadanía.

En ese sentido, detalló que entre las principales demandas de la ciudadanía que fueron canalizadas y gestionadas por el Defensor del Pueblo se incluyen: reparación de acueductos, reapertura de hospitales, centros escolares remozados, caminos vecinales rehabilitados y servicios públicos restablecidos. Estas acciones, afirmó, reflejan el impacto directo de la iniciativa en la mejora de las condiciones de vida de miles de dominicanos.

Ulloa explicó que los Diálogos en tu Comunidad, se ejecutaron con un monto total de RD$12 millones, lo que se traduce en un retorno social sobre la inversión promedio de 8.3 a 1, que significa que, por cada peso invertido, la sociedad recibió el equivalente a RD8.30 en valor social, educativo o de mejora de servicios públicos.

Asimismo, resaltó que los recorridos correspondieron a una estrategia de cercanía territorial con la población, en la cual participaron integrantes de mesas comunitarias, actores sociales, juntas de vecinos, representantes de las iglesias, estudiantes y docentes universitarios, miembros de gremios e instituciones públicas y privadas.

“Esa presencia fue la señal de una ciudadanía que entiende que la dignidad se defiende participando”, expresó el titular del organismo extrapoder.

“Reiteramos nuestro compromiso de llegar a la población, especialmente a los más vulnerables, sin importar el lugar geográfico donde se encuentren. Si son dominicanos y dominicanas, el Defensor del Pueblo llegará a ellos para garantizarles sus derechos”, sostuvo.

Agregó que los Diálogos en tu Comunidad servirán de base para la puesta en funcionamiento de las diez Casas de los Derechos que serán inauguradas en el 2026, como forma de acercar de manera física y permanente al Defensor del Pueblo a las comunidades.