Anuncian alianza para edificación de centro de salud en Puntacana

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El presidente ejecutivo de la clínica Abreu CDD, Jesús Fernández y Luis Francis Villegas, ejecutivo del Downtown Punta Cana, anunciaron una alianza estratégica para la construcción de un moderno centro de urgencias e imágenes diagnósticas, como ancla de un circuito integral de salud dentro del Centro Turístico Downtown.

La iniciativa responde al acelerado crecimiento urbano, turístico y poblacional de la región este, y representa un hito para la infraestructura sanitaria de Punta Cana.

El funcionamiento del nuevo centro médico fortalecerá la capacidad de respuesta sanitaria en una zona que recibe más de seis millones de turistas al año y alberga más de 250 mil residentes permanentes.