Peugeot
‘Café que conecta’, una experiencia sensorial
Con esta iniciativa, Peugeot reafirma su visión de ir más allá de la movilidad, apostando por experiencias que conectan con las emociones y los sentidos
Un grupo de invitados disfrutó identificar tonos, especias y notas de origen, descubriendo la riqueza y complejidad que se esconde en cada taza a través de la experiencia ‘Café que Conecta’, gracias a directivos de la marca Peugeot en el país, quienes no solo ofrecieron una degustación, sino una convivencia.
En el marco de su compromiso con la innovación y la conexión emocional con sus públicos, la marca presentó esta propuesta diseñada para conectar a través de similitudes entre las culturas dominicana y francesa, creando momentos memorables entre los asistentes al evento interactivo.
Durante la actividad, auspiciada por los modelos 2008 y 3008, los invitados se sumergieron en un recorrido guiado por el fascinante mundo del café y el Instituto del Café Santo Domingo, explorando una cuidada selección de variedades que resaltaron distintos perfiles aromáticos y de sabor.
Este encuentro estuvo de la mano de un instructor especializado, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de convertirse en protagonistas, preparando sus propias bebidas y experimentando de primera mano el arte de la elaboración del café.
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Este espacio permitió poner en práctica lo ilustrado, fortaleciendo la conexión entre los participantes y el recorrido, fomentando la creatividad y el aprendizaje.
Con este encuentro, Peugeot reafirma su visión de ir más allá de la movilidad, apostando por experiencias que conectan con las emociones y los sentidos, creando vínculos auténticos con su comunidad. Para más información, visite los canales oficiales de Peugeot Dominicana.