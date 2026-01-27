Brief Media Network
Celebran exitoso Foro ‘Los Pioneros’
La primera edición del foro “Los Pioneros” concluyó un año de exitosos eventos dirigidos a profesionales de los sectores banca, inversión, construcción e inmobiliario organizado por Brief Media Network a través de su marca Expoconstrucción inmobiliaria.
Puerto Plata, RD. –
Desde el hotel Emotions an Expression of Hodelpa, Playa Dorada, el primer panel estuvo enfocado en el liderazgo empresarial, la visión de largo plazo y el impacto del sector privado en el desarrollo turístico e inmobiliario del destino mientras que la segunda intervención abordó el rol de la inversión, la infraestructura y la diversificación económica como motores del desarrollo regional.
El encuentro se consolidó como un espacio de diálogo estratégico y proyección de oportunidades.