Celebran exitoso Foro ‘Los Pioneros’

La primera edición del foro “Los Pioneros” concluyó un año de exitosos eventos dirigidos a profesionales de los sectores banca, inversión, construcción e inmobiliario organizado por Brief Media Network a través de su marca Expoconstrucción inmobiliaria.

Panorámica de una de las charlas.

Panorámica de una de las charlas.

Puerto Plata, RD. –

Desde el hotel Emotions an Expression of Hodelpa, Playa Dorada, el primer panel estuvo enfocado en el liderazgo empresarial, la visión de largo plazo y el impacto del sector privado en el desarrollo turístico e inmobiliario del destino mientras que la segunda intervención abordó el rol de la inversión, la infraestructura y la diversificación económica como motores del desarrollo regional.

El encuentro se consolidó como un espacio de diálogo estratégico y proyección de oportunidades.

