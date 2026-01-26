Fundación Dr. Juan Manuel Taveras: 25 años al servicio de miles de familias vulnerables

Publicado por Gissel Taveras Creado: Actualizado:

La conmemoración del 25 aniversario de la Fundación Dr. Juan Manuel Taveras no solo simboliza júbilo sino también esperanza, ya que la entidad ha sido un pilar para cientos de familias, acompañando y haciendo posibles cirugías y tratamientos cardíacos que han salvado y mejorado la vida de innumerables niños y adultos en el país.

Durante un coctel en el auditorio del centro cardiovascular de Cedimat, la fundación destacó de manera especial la incansable labor de la presidenta Angélica Benítez de Ginebra, cuya entrega, liderazgo y vocación de servicio han sido fundamentales para el crecimiento y la sostenibilidad de la entidad a lo largo de estos años. Su compromiso ha inspirado a voluntarios, colaboradores y aliados a sumarse a esta noble causa.

“Estos 25 años representan miles de latidos llenos de esperanza. Nada de esto habría sido posible sin la solidaridad de quienes creen en nuestra misión y sin el esfuerzo conjunto de un equipo humano comprometido con la vida”, expresó Ginebra.

Además, resaltó los principales logros obtenidos por la fundación, que ha desempeñado un papel esencial en el apoyo a pacientes y comunidades vulnerables.

El encuentro reunió a representantes del Patronato de la fundación, el Comité de Damas, voluntariado y colaboradores de Cedimat, médicos y relacionados.