Celebran la sexta edición del premio "Mujer Enecoop"

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La Escuela Nacional de Educación Cooperativa (Enecoop) celebró la sexta edición del Premio Mujer Enecoop 2026, una iniciativa que resalta el liderazgo y la contribución de la mujer en el sector cooperativista.

En la ceremonia que tuvo lugar en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, se reconoció el impacto de las mujeres en el desarrollo social y económico del país.

El Gran Galardón fue otorgado a la Coopnacado, por su impacto en el fomento del emprendimiento femenino y el desarrollo sostenible, beneficiando a más de 20 mil mujeres.

Entre las premiadas se encuentran: Leidy Pichardo, Yolanda Vásquez Guzmán, Yinette Torres de Peña, María Eugenia Acosta Abad, Merichel Sosa, Carolin Bravo, Julissa Alonzo Arias y Esther Peña Polanco.

Creado en 2014, este galardón distingue la trayectoria, innovación y liderazgo.