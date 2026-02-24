Despiden con honores a la pintora Ada Balcácer

Publicado por Cristina Romero Creado: Actualizado:

“Conocer su obra sin conocerla a ella sería incompleto. Porque su personalidad -fuerte, franca, irreverente— era inseparable de su creación. Ada Balcácer sabía que el arte no se mide solo por sus dimensiones estéticas o formales, sino por su capacidad de conmover, de abrirnos puertas interiores, de hacernos pensar y sentir.”

De una manera vibrante, Lilian Carrasco, historiadora del arte, logró que aquel momento solemne de despedida detallara por recuerdos valiosos e imponente sobre la vida y obra de la artista visual dominicana Ada Balcácer, cuyas cenizas estuvieron expuestas el miércoles pasado en la iglesia Cristo Resucitado del parque cementerio Puerta del Cielo.

Críticos de arte, gestores culturales, empresarios y familiares presentes en este espacio, compartieron la visión de Lilian Carrasco, en cuanto a su apreciación de la artista, asegurando: “Ada era así: sabia y vital, rigurosa y atrevida, humilde y sin límites. Su arte no se estudia únicamente con los ojos, sino con el alma. Recorrer su obra es emprender un diálogo íntimo con su mundo interior”.

Parte de las obras creadas por Ada Balcácer estuvieron colocadas cerca de sus restos, siendo admiradas por cada uno de los asistentes.

Marian Balcácer, hija de la destacada artista, recibió en cada momento el calor y afecto de los allegados, a quienes les compartió muy emotiva: “Mi mamá pintó la luz y yo estuve cuando ella creó los ensayos de luz. La luz cuando es verdadera nunca se apaga. Ella significó en mi vida una gran inspiración. Fue un recorrido de gran intensidad en altas y bajas, pero nunca aburrido”.

Caída la mañana, también el presidente del Colegio de Artistas Plásticos Dominicano, Codap, Joel Gonell, interiorizó que el momento no era una despedida, sino una celebración a su legado pues “Cuando alguien trasciende como Ada Balcácer, se convierte en una identidad nacional en la que todos los que la conocimos bebimos de su sabiduría y talento”.

Luego de que Ada Balcácer partiera de este mundo el pasado 25 de diciembre en Miami, lugar donde residía, sus familiares en conjunto con esta sociedad de artistas, rindieron honores especiales a esta maestra, figura esencial y referente de la plástica latinoamericana cuyos restos fueron llevados a descansar junto a personalidades destacadas del ámbito cultural dominicano, junto a otros maestros de la plástica nacional.

Reseña para la historia

Esta gran pintora dominicana nacida nacida el 16 de junio en 1930, desarrolló una trayectoria sólida y coherente que la posicionó como una de las grandes figuras del arte nacional.

En 1951 emigró a los Estados Unidos, residiendo durante doce años en Nueva York, donde realizó estudios en la Art Students League.

A su regreso al país, se desempeñó como profesora de Grabado en la Escuela Nacional de Bellas Artes y como docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), influyendo en la formación de múltiples generaciones”.

Fue ganadoras de premios y reconocimientos, como el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2011 y la distinción como ‘Reserva Cultural de la Nación’ en 2017, otorgada por el Banco de Reservas, el cual designó con su nombre su principal sala de exposiciones.

Su legado marcó generaciones de creadores dentro y fuera del país.